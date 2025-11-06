Cangas reúne de nuevo a colectivos por la subida de la basura y Monte Faro el sábado

La aprobación inicial de la nueva tasa de la recogida de la basura, que supone incremento en las viviendas en Cangas, Moaña y Bueu de 67 a 116 euros y que se multiplca para los negocios, sigue generando reuniones de colectivos.

En Moaña, la Asociación de vecinos Monte Faro de Domaio ha convocado a los socios y vecinos de la parroquia a una reunión para este sábado, en el local multiusos del Club de Jubilados de Domaio, a las 17:30 horas, con el fin de abordar esta nueva tasa, cuya aprobación inicial en la asamblea de la Mancomunidad de O Morrazo del pasado día 13 generó altercados muy violentos contra los dirigentes y alcaldías del BNG. La intención de la Mancomunidad es implantar la nueva tasa en enero de 2026 una vez que se resuelva el palzo de alegaciones y se aprueben modificaciones asumibles.

En Cangas también están previstas dos reuniones esta tarde, a las 19:00 y a las 20:00 horas, de nuevo con asociaciones de vecinos y con sectores productivos para ir avanzando en las posibles alegaciones y cambios.

En el Parlamento gallego también se habló el martes del denominado «tasazo» de la basura. El PP aprobó en solitario una propuesta para que la Xunta haga «una campaña informativa» contra el Gobierno central en la que «aclare el origen estatal del tasazo». Según informa Europa Press, esta proposición no de ley, autoenmendada por los propios populares, también insta a dirigirse al Estado para que haya una reforma de la Ley Estatal de 2022 de residuos con el fin de derogar la obligatoriedad de establecer una tasa que repercuta el 100% de la gestión de los residuos urbanos en los ciudadanos y un sistema flexible de financiación para los municipios para cubrir el servicio. Luis Bará, del BNG, indicó que se trata de una iniciativa para «malversar» al buscar pagar con dinero público una campaña partidista. Paula Castro (PSOE) acusó al PP de «negacionista climático». La diputada popular de Cangas, Dolores Hermelo, defendió que Cangas salió a la calle a «velar por sus derechos», «dijo alto y claro no al tasazo» y espetó a la oposición «¡A chorar a Cangas!».