Bueu hará un modificado al proyecto del pabellón de Beluso por valor de 200.000 euros

El Concello de Bueu realizará un proyecto modificado para la reforma del pabellón de Beluso con un coste ligeramente inferior a los 200.000 euros y en el que se incluirán aspectos no contemplados en el documento original como la dotación de medidas de aislamiento contra el radón. Así será después de que el ejecutivo de Félix Juncal recibiese ayer el informe-propuesta de la dirección de obra, en el que se recogen una serie de casi 20 medidas fundamentales para la optimización de una infraestructura que deberá estar finalizada el próximo 1 de diciembre para poder justificar las subvenciones recibidas.

La colocación de una lámina de protección ante el gas radón en la solera del edificio es una de las actuaciones más importantes y de mayor coste, alcanzando los 41.651 euros, si bien no es, ni mucho menos, la única. Los responsables de la dirección facultativa apuntan asimismo a la necesidad de reforzar los huecos para las nuevas carpinterías así como de incluir cambios en la sustitución del muro cortina de la fachada este a fin de encajarlo correctamente en la cota de las instalaciones. También se recoge como novedad una instalación de calefacción de la que carecía el proyecto original (por un valor de 24.422 euros), modificaciones en el sistema productor de agua caliente sanitaria para mejorar su eficiencia y un equipo de ventilación con prestaciones más adecuadas del que se preveía inicialmente.

Los cambios propuestos en el informe de los arquitectos suponen prescindir del sistema de aprovechamiento de aguas grises por no ser sostenible, lo que supone un ahorro de casi 33.000 euros, y cambios en la impermeabilización de la fachada oeste para que no afecten a la superficie del parque Joe Novas y a su integración con el edificio una vez reformado.

Trabajos ayer en la fachada principal del pabellón de Beluso. / FDV

Por último, se incluye una dotación económica para la instalación eléctrica para la urbanización que contemple la iluminación del aparcamiento, las luminarias exteriores y las canalizaciones para un punto de recarga de vehículos eléctricos. Otras necesidades recogidas en el documento son el cambio de ubicación del cuadro general de baja tensión, modificaciones en las salidas de emergencia o cuestiones de tipo más técnico.

La valoración del modificado alcanza los 199.283 euros, lo que supone un 13,48 por ciento del presupuesto total de la obra, y será absorbido por la mejora ofrecida por la adjudicataria de los trabajos, Proyecon Galicia SA. En su momento la empresa ganó el concurso con una oferta de 1.478.480 euros, que rebajaba en aproximadamente 270.000 el precio base de licitación, situado en 1.749.212 euros. La obra se financia gracias a las subvenciones de la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta (700.000 euros), de la Diputación de Pontevedra (150.000 del Plan de Infraestructuras Deportivas) y al propio concello, que aporta la cantidad restante gracias a un crédito bancario.

La ejecución de los trabajos no se paraliza

La ejecución de los trabajos en el pabellón de Beluso continúa a pesar de la necesidad de esta modificación de proyecto, cuya redacción ya se ha iniciado. El concejal de Facenda e Subvencións de Bueu, Xosé Leal, asegura que las obras se encuentran en «un momento de aceleración», con la impermeabilización y las demoliciones ya llevadas a buen término, y pendientes ahora de que el tiempo acompañe para poder proceder al cambio de cubierta.

«Como en cualquier obra de esta envergadura durante la ejecución de los trabajos la dirección técnica se encuentra con problemas y cuestiones no previstas en el proyecto», señala, apuntando que «seguimos trabajando para cumplir los plazos», para lo cual confía tanto en la empresa como en los redactores del proyecto, «a quienes se les ha insistido en la necesidad de acelerar el proceso». En el apartado burocrático una vez se redacte el proyecto modificado este deberá ser visado por los técnicos (municipales o de la Diputación) antes de ser aprobado por la Alcaldía, a quien el pleno facultó en su día para estas gestiones.

Nuevo equipo de megafonía para el Pablo Herbello

El gobierno local de Bueu dotará al pabellón Pablo Herbello con un nuevo equipo profesional de megafonía que permitirá mejorar de forma considerable la acústica y que será utilizado tanto por los clubes usuarios de las instalaciones como por el propio concello en sus actividades allí. Hasta el momento eran los propios clubes los que ponían sus equipos privados, coplementados con algún elemento portátil cedido por el concello.

La adquisición del nuevo material ha sido posible gracias a los remanentes del Plan Extra 2024 de la Diputación, y supone una inversión de 11.733 euros. En las próximas semanas se procederá a su instalación y previamente se fijará una reunión con los diferentes clubes para explicarles su funcionamiento, tal y como se hizo con el videomarcador. Xosé Leal apunta que la megafonía se enmarca dentro de las mejoras en esta instalación deportiva, junto a la citada del videomarcador y al asfaltado del aparcamiento.