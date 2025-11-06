Bomberos de Morrazo, molestos con Gestido

Los trabajadores del parque de bomberos de Morrazo, a través de sus delegados y del comité de empresa (CIG, Sibgal, CC.OO. y UGT) manifiestan su malestar con las declaraciones de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), respecto a la carta que remitió a la Xunta de Galicia en la que solicitaba un camión para Protección Civil con el argumento de que el parque se encontraba cerrado en muchas ocasiones por falta de personal.

Los bomberos aseguran que esperaban un apoyo institucional de las administraciones locales a favor del parque comarcal, que está cerrado sistemáticamente por falta de personal y presta servicio a toda la comarca, incluso llega a Vilaboa, Pontecandelas o Soutamaior. «Araceli Gestido parece que quere sacar tallada das desgracias do parque. Mar revolto ganancia de pescadores. Lle recordamos que as emerxencias en administracións de máis de 20.000 habitantes son competencias do propio concello e a máxima autoridade en situación de emerxencia é a propia alcaldesa».

Aseguran que la causa de los cierres de parques comarcales obedece a que el propio consorcio marca el mínimo de 3 efectivos por turno para poder trabajar con seguridad, para que no corran peligro tanto trabajadores como terceros. Manifiestan que en emergencias se trabaja en binomios, dos en intervenciones y dos de relevo y equipo SOS, el jefe de turno más el conductor y recursos preventivos, que hace un total de 6 efectivos mínimos. «O grupo de emerxencias do Concello de Cangas, meramente municipal, traballa un bombeiro por día, o que está ó marxe da lei, e nunca pecha o servizo». Desde el parque de bomberos, añaden, «solidarizamosno cos traballadores do grupo de emerxencias».

La alcaldesa afirma que en la petición a la Xunta de Galicia va implícita una reivindicación en favor de los bomberos, con los que los tres alcaldes de O Morrazo ya se solidarizaron en varias ocasiones, una de ellas acudiendo al parque de bomberos.