En alerta por el temporal, que deja vigas de batea en Santa Marta

El primer temporal del otoño pasó con mucho ruido, pero afortunadamente con pocas incidencias en la comarca, a pesar de que la madrugada transcurrió con tormenta con aparato eléctrico, ráfagas de viento que llegaron, a falta de los datos de la estación de Cabo Udra de Meteogalicia en Bueu que siempre marca máximas, sin información, a 73.8 kilómetros/hora, según marcó la estacióen el puerto de Cangas y trombas de lluvia, con un acumulado de 32,6 litros por metro cuadrado en el peurto cangués. Ya en la tarde del martes, el temporal se había dejado notar y empezaron a aparecer restos de vigas de batea varadas en playas como la de Santa Marta, tal y como señala el Grupo Municipal de Emergencias de Cangas, que tuvo que desplazarse a la PO-551, ya casi en el límite con Moaña por la caída de una señal de la parada de autobuses, en sentido a Lidl.

Señal de bus tumbada en la PO-551 en la salida de Cangas hacia Moaña. / Fdv

Protección Civil también estuvo atenta, al igual que el día anterior, a la crecida del río Bouzós, en su tramo final de desembocadura en el caso urbano de Cangas, aunque el cauce aguantó la embestida de este primer temporal del otoño que dejó más incidencias en el norte de la comunidad gallega.

La Policía de Moaña inspecciona la caída de piedras en un muro en A Fanequeira. | FdV

El sector bateeiro empieza a hacer balance del fuerte oleaje en el mar por los vientos del sur que la predicción de Meteogalicia para hoy tornan a componente oeste y tirando a más fuertes en las últimas horas del día. La predicción es que entren nuevos frentes también el viernes.

En Moaña, La Policía Local se despalzó hasta el camino de A Fanequeira, en Meira, alertados por los vecinos debido al desprendimiento de piedras de un muro de mampostería de no más de un metro de altura, sobre el vial. Las piedras no impedían el tránsito de los vehículos, pero fue necesario ordenar su retirada para evitar accidentes.

En este municipio se realizó una limpieza de cauces de los ríos en las últimas semanas, lo que ayudó también a que los cauces no provocaran inundaciones. Es cierto que los ríos bajaban también muy secos por la falta de lluvias en septiembre y octubre y ello también favoreció que no se produjeran problemas, al menos que no hubieran trascendido, según confirma Protección Civil y Policía Local, salvo el pequeño derrumbe del muro en Meira.