La alcaldesa confía en que la oposición cambie su postura y Cangas liquide su deuda

Por la mañana de ayer, una representación de la asociación de vecinos de Pedra Alta, indignada por estar en el ojo del huracán de una estrategia política, era recibida por la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE). La comitiva salió de mal humor de la mesa de juntas apuntando al mensajero y sin querer hacer declaraciones que explicaran su malestar con un gobierno local que quiere hacer obras en su barrio. Tampoco esta vez las hubo por parte del gobierno, temeroso de que fueran mal interpretadas sus palabras como lo fueron en la primer reunión que tuvieron hace quince días. Silencio y cautela para tratar de sacar adelante en el pleno del viernes una modificación presupuestaria que supone la liquidación de la deuda bancaria de algo más de un millón de euros, que abriría la puerta a acceder al dinero que ahora mismo figura como remanente de tesorería. La ley establece que para poder usar ese dinero, antes se debe liquidar la deuda bancaria. Si ahora mismo como remanente de tesorería aparecen 3.350.000 euros, 1.050.000 euros de destinarían a pagar la deuda, y el superávit que hay (1.500.000 euros) a inversión, y entre las prioridades que tiene el gobierno local es la avenida de Bueu, en Pedra Alta, donde la calle se hunde, por el deterioro de las redes de servicio que hay en su interior.

Gonzalo Núñez |

Así que con el silencio como respuesta, la tarde llegaba con el aliciente de la junta de portavoces, en la que el gobierno debía convencer a la oposición para que cambiara el voto negativo que dio en el pleno del pasado viernes, haciendo hincapié en que la propuesta de modificación era el pago de la deuda, sin ella no había posibilidad de negociar a posteriori a qué se iba a destinar ese dinero. La junta de portavoces estaba prevista inicialmente para las 18.00 horas, pero, de repente, por la tarde se avisó que sería a las 20.00 horas. No se dijo el motivo, pero tal vez para facilitar la presencia de los portavoces de la oposición, porque el gobierno tripartito cree que es un tema de mucha relevancia. Así, con el tiempo que se le echa encima porque la modificación presupuestaria tiene que aprobarse antes de que finalice el año y debe pasar el trámite de aprobación y un mes de exposición pública para presentar alegaciones, los portavoces se reunieron. Allí estaba la líder del PP cangués y diputada en el Parlamento de Galicia, Dolores Hermelo y también la única concejala que Alternativa dos Veciños tiene en la corporación, Victoria Portas.

Las conclusiones, la verdad, no fueron muchas, más bien no las hubo. Si que es cierto que, además de reproches mutuos gobierno-oposición, la reunión se celebró en un ambiente distendido, con una conversación tranquila. Así que por parte del gobierno municipal no se descarta nada. De hecho, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, se atrevió a decir que no descartaba para nada que la oposición cambiara el sentido del voto del último pleno.

Claro está que entre los reproches que la oposición municipal hizo al gobierno local fue adelantar en qué obra prefería gastar el dinero que quedaría liberado, sin consultarlo antes con ella. También sentó mal que el gobierno municipal se reuniera con la asociación de vecinos de Pedra Alta hace quince días. Para la oposición fue una maniobra política poco menos que pecaminosa, cuando el gobierno siempre dijo que su afán era informar a los vecinos de la avenida de Bueu de lo que pretendía el gobierno, algo que considera lícito. Claro que la oposición entendía también que estaba poniendo a los vecinos en su contra si no votaban a favor de la modificación presupuestaria. El tripartito sí que quedó ayer dispuesto a negociar la obra que se haría con el remanente de tesorería, aunque en opinión de la alcaldesa, la actuación en la avenida de Bueu se hace urgente y también podría colaborar la Xunta, porque la PO-551 es una carretera de su competencia. Araceli Gestido busca un acuerdo similar al que tuvo con la Diputación en Espíritu Santo.

Lo cierto es que pagar la deuda bancaria es algo que también señala la ley como obligación y que los informes de tesorería e intervención son favorables a este proceso.

Las obras en el Auditorio, pendientes de una gran grúa

En otro orden de cosas, las reformas en el Auditorio Municipal de Cangas «Xosé Manuel Pazos Varela» está pendiente de que llegue una de esas grúas enormes para subir el equipo de climatización y calefacción que hay que instalar en el edificio. Esta maniobra ya se retrasó en varias ocasiones y ayer parecía que el operativo necesario para montar la grúa se realizaría próximamente. Para que el operativo se puedan montar es necesario cerrar el aparcamiento que tiene el Auditorio Municipal a un lado, con el fin de instalar ahí la gran grúa. La alcaldesa aseguró ayer que se avisaría con tiempo a los vecinos y que la Policía Local cerraría el aparcamiento a los vehículos con tiempo suficiente para provocar los menos trastornos posibles.La obra requiere contar también con tiempo estable.