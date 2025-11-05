Vuelven a ser dos las firmas que concurren a la obra de Gatañal

La empresa que la mesa de contratación había dejado fuera del concurso para la obra de reforma del pabellón de O Gatañal, Construcciones Castro Figueiro S.L.U., presentó alegaciones y fueron admitidas. La mencionada empresa había quedado fuera porque no aportaba la clasificación que requería el Concello, pero en sus alegaciones recordó que «de conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LC.S.P. la empresa va a recorrer a las capacidades de otras entidades para la integración de la solvencia con medios externos». La empresa presentó el compromiso escrito de la empresa Trauxia S.A. que cuenta con un calificación del Grupo C, Subgrupo 7, Categoría 5 superior, que es la exigida en el pliego de condiciones que rige el concurso. Es decir, que la empresa que se presenta manifestó su intención de subcontratar la obra. A este concurso también concurre la empresa Cíes Obra Civil S. La intención del gobierno local es que para la próxima semana se vuelva a reunir la mesa de contratación y abrir ya el sobre B de la oferta. La intención del gobierno es ir lo más rápido posible.

Por su parte, para el cambio de césped del campo de Morrazo se presentaron 5 empresas: Urban Global, Mondo Ibérica, Limonta Sport Ibérica, Ouri Entretenimientos S.L. y obras y pavimentos especiales.