Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Virxilio da Silva presenta en Cangas o novo disco de JUZZ

REDACCIÓN

Cangas

A Casa do Pobo de Cangas acollerá o venres, día 8, o concerto de JUZZ, a banda liderada polo guitarrista galego Virxilio da Silva, figura renoñecida da escena jazzística europea. O concerto, que comezará ás 20.00 horas e cun prezo de 8 euros para socios e 12 para o público en xeral, forma parte do programa «Jazz no outono», organizado pola Asociación de Jazz de Cangas, e será a estrea da xira de presentación do seu novo traballo discográfico. JUZZ é unha formación de jazz-rock que aposta pola liberdade creativa e pola fusión entre linguaxes. A súa música bebe do rock psicodélico e progresivo, do jazz máis libre e mesmo do post-rock e o noise, sinalan os promotores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents