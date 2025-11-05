Virxilio da Silva presenta en Cangas o novo disco de JUZZ
REDACCIÓN
Cangas
A Casa do Pobo de Cangas acollerá o venres, día 8, o concerto de JUZZ, a banda liderada polo guitarrista galego Virxilio da Silva, figura renoñecida da escena jazzística europea. O concerto, que comezará ás 20.00 horas e cun prezo de 8 euros para socios e 12 para o público en xeral, forma parte do programa «Jazz no outono», organizado pola Asociación de Jazz de Cangas, e será a estrea da xira de presentación do seu novo traballo discográfico. JUZZ é unha formación de jazz-rock que aposta pola liberdade creativa e pola fusión entre linguaxes. A súa música bebe do rock psicodélico e progresivo, do jazz máis libre e mesmo do post-rock e o noise, sinalan os promotores.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Wofco-Fandicosta se blinda contra el fuego
- El catálogo completo para Cangas, Moaña y Bueu
- La nao Santa María llega a Bueu
- Hospitalizado un vecino de O Hío al volcar con su coche en Vilariño
- La fuente de los gatos está en Cangas.