Trabajadoras del SAF piden acciones reales contra la violencia
Vuelven a concentrarse en Moaña en otra jornada de huelga convocada por la CIG
Trabajadoras del Servicio de Axuda no Fogar (SAF) volvieron a elegir Moaña y el exterior del Concello para concentrarse en la segunda jornada de huelga convocada en el sector de cuidados por el sindicato CIG -con representación en la empresa concesionaria en este municipio- para demandar condiciones de trabajo dignas. La huelga no implicó dejar sin atender a usuarios, cubiertos por los servicios mínimos. Recuerdan que el convenio del SAF lleva 12 años caducado y dicen que ya es hora de negociar con seriedad y con voluntad de llegar a acuerdos. Lo fundamental para el personal es acabar con los horarios incompatibles con la vida personal y llevar a cabo valoraciones de riesgo en los centros de trabajo con un protocolo actualizado ante situaciones de violencia. La Xunta ya elaboró un borrador pero dicen que sólo contempla recomendaciones.
