La resaca del pleno de Bueu: del «hooliganismo» a «traicionar» A Roza

La tensión política que se vive en las últimas semanas en la comarca de O Morrazo por la ordenanza y subida de la tasa de la basura tuvo su reflejo el lunes en el pleno de Bueu, donde se completaba el recorrido de la moción del PP para instar a los concellos a reclamar a la Mancomunidade la derogación de esta medida. Una propuesta que en Bueu fue rechazada con los votos de BNG y PSOE, que acusaron de actitudes «hooligan» a los populares en la asamblea del día 13 de octubre en Cangas.

El concejal nacionalista Alberto Moital señaló directamente a tres integrantes del grupo municipal del PP: Marta María Liméns, Macame Núñez y Manuel Santos. Ayer la primera de ellas volvió a negar esas acusaciones de «hooliganismo» y reprochó al BNG un intento de «confundir e desviar a atención xa que non queren abordar directamente o asuntol polo enorme malestar que hai na veciñanza». Liméns también negó «rotundamente» que le impidiese el uso de la palabra al alcalde bueués, Félix Juncal, durante esa asamblea. «Non figura entre as miñas competencias a moderación do debate, que é algo que lle corresponde á presidenta e alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido», insiste. La concejala del PP acusó a los ediles del BNG de «sacar a situación de contexto» porque asegura que «limiteime a queixarme de puidesen empregar o micrófono naquela sesión, algo que se nos negou aos membro da oposición nun claro intento de silenciarnos».

Antes de esa moción presentada por el PP se debatió otra registrada por el concejal no adscrito, Daniel Chapela, en la que defendía la adopción de varios acuerdos referentes al lugar de A Roza. Un texto que no salió adelante por los votos en contra del bipartito BNG-PSOE y con la abstención del PP, que cuya línea argumental en algunos puntos coincidió con la del ejecutivo local. Sobre todo en lo referente al proyecto de humanización en el que trabaja la Diputación y que debe dar respuesta a las peticiones expresadas por los vecinos. Chapela acusó a BNG y PSOE de «traizoar as parroquias e aldeas e aos seus votantes», unas críticas que hizo extensibles al PP. «Estamos ante unha mostra máis da desconexión dos tres partidos das necesidades do día a día da veciñanza que vive en aldeas e parroquias, que ten dereito a contar cos mesmos servizos ca a veciñanza do centro», sostiene el concejal no adscrito.

Chapela subrayó especialmente la situación del cruceiro, cuya mesa procesional está dañada desde hace años tras un accidente de tráfico. «Non entendo a actitude e o voto do PP, que defenderon na misma liña que o goberno, que a restauración do cruceiro ou o alumeado ten que esperar a que se execute o proxecto conxunto do vial», valora el edil bueués.