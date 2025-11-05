El PP critica el «infierno fiscal» del BNG en el Concello moañés

El grupo municipal del PP de Moaña critica la política de «suma y sigue infinitos» del BNG local con una «voracidad fiscal sin límites» reflejada en la «brutal subida de la tasa de la basura fijada entre un 90% para las viviendas y hasta un 600% para los negocios; a la que dicen hay que añadir la regularización del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en los últimos cuatro años y la subida de la piscina en un 7%.

El portavoz del PP, Alfonso Piñeiro, asegura que la presión fiscal por habitante se dispara por encima de los 400 euros en el año 2026, ya que las distintas recaudaciones fiscales, tanto las propias como las de la basura a través de la Mancomunidad, rebasarán los 7 millones de euros. Para el grupo municipal, la alcaldesa, Leticia Santos, está convirtiendo el Concello en un «auténtico infierno fiscal».

En el caso de la piscina, el PP lamenta la «nefasta gestión» del BNG ya que permitió su abandono, presentando goteras, averías y muchas otras deficiencias «y ahora, después de la subrogación del contrato que nadie entendió, pretenden pagar todas las obras necesarias a través de los vecinos espetándole una subida del 7% en las tarifas».

Critican que las bonificaciones no sean equitativas, puesto que para los trabajadores municipales alcanzan el 50%, pero para los colectivos más vulnerables no llegan a ese 50%.