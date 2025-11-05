El paro baja en Morrazo tras 4 meses seguidos de subida

Después de cuatro meses con aumento de paro en la comarca de O Morrazo, por fin el mes de octubre deja brotes verdes en un mercado laboral que contradice las reglas de un pueblo costero con gran capacidad turística, una época de destrucción de empleo este año, sin que se sepan muy bien los motivos, porque el sector servicios se encarga de activar el mercado laboral con las contrataciones en la hostelería y restauración. El paro bajó en la comarca un 5,77% con respecto a octubre de 2024 (226 menos) y en 89 personas con respecto a septiembre (-2,35%) y se sitúa en 3.693.

Bueu es el único municipio de la comarca donde sube. Cierto que solo en 6 personas, pero mantiene la tendencia de destrucción de empleo del verano, dejando al municipio con 469 parados. Moaña es el municipio donde más cayó el paro. Cerró octubre con 920 desempleados, 40 menos que en el mes de septiembre. Cangas, según los datos del Servicio Galego de Emprego, cerró octubre con 1.259 desempleados, 36 menos que el último mes. En Marín baja el paro en 19 personas, cuando en septiembre fue líder en datos negativos, con 115 parados más. Así que los datos de octubre son mejores, porque los cierra con 1.064 parados. En total, el paro desciende en O Morrazo en 89 personas, manteniendo la tónica del resto de Galicia, que registra los niveles de paro más bajos de la serie histórica. El sector servicios registra 336 parados en Bueu; 932 en Cangas; 758 en Marín y 758 en Bueu. Lidera el paro en este sector Cangas. En total, ese sector arroja una cifra de 2.687 parados. En la construcción, en número de desempleados se eleva a 301. Bueu cierra con 30; Cangas con 53; Marín, con 57 y Moaña con 201. Por su parte, el sector industria deja 379 parados en total: Bueu 46, Cangas 123, Marín 92 y Maña 118. La bajada del paro por sectores no es para echar cohetes, sobre todo viniendo de donde vinimos, de cuatro meses de destrucción de empleo. El sector servicios y la industria son los sectores con peor comportamiento, mientras en la construcción el paro no es para ausentar, aunque fuera de esos que en otras épocas era prácticamente nulo.

Sigue siendo más elevado el paro en las mujeres ( 2.226) que en los hombres (1..467). La cifra de paro femenino es mayor en Cangas, con 754 personas apuntadas en la Oficina de Empleo. Le sigue Marín, con 618 y Moaña, con 563; para dejar a Bueu con 291 mujeres en paro. El mes de noviembre en el que estamos deja muchos restaurantes y hoteles cerrados por vacaciones. Habrá que ver cómo se refleja este dato en el mercado.