«Paisaxes» de Benito Pérez na Casa da Cultura de Cangas

REDACCIÓN

Cangas

Ata o 20 de novembro pode contemplarse na sala Ángel Botello da Casa da Cultura de Cangas a exposición de pintura de Benito Pérez Fernández «Paisaxes», unha mostra de 24 obras realizadas coa técnica de cera encáustica.

TEMAS

