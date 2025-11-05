Nabia suspende tres barcos en Moaña por el temporal

El anuncio de temporal para hoy por una nueva borrasca muy próxima a la comunidad ha provocado los primeros cambios en el transporte marítimo de pasajeros entre O Morrazo y Vigo. La naviera Piratas de Nabia, que realiza la línea Moaña-Vigo, confirmó ayer que hoy cancelaba los tres primeros barcos de la mañana que salen de Moaña a las 06:30; 07:30 y 08:30 y los que salen de Vigo hacia Moaña a las 07:00; 08:00 y 09:00. Por lo que respecta a Mar de Ons, que cubre Cangas-Vigo, confirma que el servicio se prestará cada 30 minutos de 07:00 a 10:00 horas.