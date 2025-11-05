Moaña compite con salud

El fuerte viento que soplaba ayer en A Xunqueira, en Moaña, no fue impedimento para la celebración del cross zonal del programa Xogade de la Xunta que reunió en la zona de hierba junto a las pistas a alumnos de diez colegios de Moaña, Cangas y Bueu. Estaba prevista la participación de 760 escolares, de 6 a 16 años, de los colegios Reibón, Seara, Abelendo, Quintela, A Guía y Tirán, del municipio anfitrión; de Castrillón-Coiro y Espiñeira-Aldán, en Cangas; y de Montemogos y Torre-Cela en Bueu.

Otro momento de la competición. | G.N.

En la competición, que consistió en una carrera campo a través con distancias de 1.350, 900 y 450 metros, según las categorías infantil masculino y femenino (6º Primaria); alevín (4º y 5º de Primaria) y benjamín (2º y 3º de Primaria), respectivamente, estuvieron por parte del Concello de Moaña, la concejala de Ensino, Dolores Chapela; y el edil de Deportes, Rubén Viéitez, que asegura que todo se desarrolló sin incidentes con la única anomalía del fuerte viento que soplaba y la amenaza de lluvia. Lo cierto es que sorprendió que la actividad de Xogade no hubiera quedado suspendida por la alerta naranja en el mar, pero la edil de Ensino asegura que se valoró, pero el peor tiempo lo daban por la tarde.

Los vencedores competirán en una fase provincial de Xogade. El programa nació en 2009/10 para dar respuesta al Plan Galicia Saludable de la Xunta, en colaboración con las federaciones y agrupaciones deportivas escolares gallegas. El objetivo es la promoción de la salud, la condición física y el bienestar, sin dejar de lado el rendimiento deportivo, pero asegurando que todos los escolares puedan tener acceso a la actividad sin discriminación.