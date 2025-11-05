Marea de bolas de aceite de palma en Moaña

«Esto parece jabón», se lamentaba un vecino que ayer contemplaba cómo el mar batía contra el paseo de Seara en Moaña, junto al club de jubilados del Carmen y los astilleros rehabilitados de Casqueiro y de Carlagho arrojando hacia tierra restos solidificados del vertido de aceite de palma, ocurrido en la noche del jueves en un depósito que explotó en la terminal de carga y descarga de Guixar, en Vigo. La Autoridad Portuaria de Vigo activó rápidamente el Plan de Contingencias y Emergencias del Puerto y se movilizaron las barreras de contención y de una empresa especializada.

Bolas del vertido depositadas por el mar en el paseo de Seara en Moaña. / Gonzalo Núñez

Al mismo tiempo la Xunta activó el Plan Territorial de Continxencias por Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan Camgal) en su nivel 1 de emergencia con la movilización de los buques Valentín Paz Andrade y Irmáns García Nodal, desde Vilagarcía, y el Ría de Vigo desde el muelle de Marín; una embarcación auxiliar y los efectivos con base operativa en Vigo, además de los servicios centrales de Gardacostas y Salvamento Marítimo, a los que se sumó la embarcación Pelícano, de limpieza de la lámina de agua y buzos de Northcomdiving.

Otro detalle de la marea de bolas de aceite de palma junto a la alameda de Moaña. / Gonzalo Núñez

Pese al gran despliegue, parte del vertido llegó rápidamente a las costas de Moaña, primero a la playa de A Borna, entre Meira y Domaio, el mismo viernes, que ya quedó limpia el lunes, según el último parte de la Autoridad Portuaria, que fue del lunes y en el que confirmó que ya estaba recogido el 90% del vertido de las zonas afectadas. Ese mismo día aseguraba que la limpieza de las playas estaba prácticamente finalizada y que los equipos desplazados, en coordinación con la Consellería de Medio Ambiente, se centraban en retirar pequeños restos y en la revisión de algunas áreas residuales que se habían detectado.

Los restos también llegan a la reahabilitada carpintería de Casqueiro. / Gonzalo Núñez

La alerta naranja de ayer en el mar provocó, sin embargo, que restos de este aceite de palma, ya solidificado, llegasen en abundancia por el frente marítimo de Moaña. Ayer no se veía actividad en el mar de retirada de estas bolas de aceite de palma que salpicaban paseos como el de Seara y se veían concentradas en la rampa junto a la Casa do Mar o trozos de mayor tamaño sobre la playa de O Con, en Tirán. Los restos solidificados también aparecieron en la playa de Rodeira y en la Illa dos Ratos, en Cangas.

Uno de los trozos grandes aparecido en la playa de O Con. / Gonzalo Núñez

Por el momento hay cierta tranquilidad después que desde la Autoridad Portuaria y las propias Consellerías de Mar y de Medio Ambiente se trasladara, según la información de los técnicos, de que el vertido no era tóxico para la población ni para el medio marino, ya que se trata de una mancha sólida provocada por un producto empleado para la alimentación de ganado y aves y, por lo tanto, no es contaminante.

Resto aparecido en la playa de Rodeira, en Cangas. / Gonzalo Núñez

Pero empiezan a surgir voces críticas que apuntan a que el aceite de palma es nocivo para el ecosistema marino, especialmente para especies como el mejillón que filtra hasta 25 litros diarios y son inmóviles, por lo que se alimentan indiscriminadamente. Señalan que el aceite —el de palma es de origen vegetal— causa mortandad por obstrucción física, señala el investigador del CSIC, Antonio Figueras.