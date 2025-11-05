La habitual inspección del río Bouzós.

Es ya una obligación. Cada vez que hay alerta amarilla, los miembros del Grupo de Emergencias y Protección Civil de Cangas se acercan al río Bouzós, a su paso por las traseras de los edificios de la calle Noria, para ver cómo va el río de carga do, si trae mucha agua, poca o llega cargado de ramas.

El" Poxom" de Cangas

Lo malo de que se televisen los plenos municipales es que quedan grabados, y eso da lugar a que se extraigan pequeños parlamentos de concejales o concejalas. En esta ocasión, la que expresión que quedó para la historia fue la de la edil del PP Isabel Figueiras, que denominó «poxom» al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). Ya sabemos que ella domina más el campo de los números que el del urbanismo, pero nos desconcertó un poco esta equivocación, porque ella viene preparada de casa, dispuesta a cualquier duelo con cualquier concejal o concejala del gobierno. Además es muy animosa. Fue la encargada de hacer subir los ánimos a la gente que esperaba fuera del Concello el famoso día que se secuestró al gobierno de la Mancomunidade de Morrazo, el día 13 de octubre. Desde el cristal del vestíbulo de la primera planta salía a animar al público, levantando los brazos, pidiéndole más y más. Era como un director de orquesta en plena efervescencia. Ella hizo su papel y lo hizo bien. Pero no logró impedir que tuviera lugar la votación que permitió la subida de la tasa de la basura.