El gobierno auna filas ante la rehabilitación de Ojea en un acto al que no fue ni PP ni AV

El tripartito mostró al público el proyecto que el arquitecto Rodrigo Currás realizó para rehabilitar las naves de Córdoba, en lo que se llama entorno de Ojea. Allí estaba la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), la concejala de Obras y Servicios, Sagrario Martínez (PSOE) y la representante de Esquerda Unida y concejala de Cultura, Aurora Prieto, además de otros concejales del grupo de gobierno. Pero la imagen de las tres cabezas de lista que conforman el gobierno de Cangas es la que se quería tener en lo que se considera un antes y un después en la villa de Cangas. El Partido Popular dio la espalda al acto, al menos ninguno de sus concejales estuvo presente, ni tampoco de Alternativa dos Veciños (AV), cuando estaba abierto al público, cuando se había confeccionado para que los vecinos y la oposición realizaran preguntas.

Escalera de caracol en el interior del inmueble. / fdv

Un proyecto de rehabilitación de 2,9 millones de euros que combina arquitectura tradicional con moderna, que las tejas se van a reutilizar en las paredes, que se va a conservar toda la madera que se pueda y recuperar lo que se llama torreón, desaparecido en su día y que, según el arquitecto Rodrigo Currás, era el lugar donde se secaba la madera.Todo con gran luminosidad al colocar tejas de cristal en varias partes de la cubierta. Rodrigo Currás habló de la seguridad aparente de las paredes actuales, salvo en alguna pequeña esquina, pero también dijo, a preguntas del público, que se trataba de un proyecto básico, no de ejecución, por lo que no se hicieron calicatas. Es que parte del público preguntó por la consistencia, al situarse el inmueble en zona de relleno y ver el mal antecedente que supone el helipuerto que hay al lado. Rodrigo Currás afirmó que en la zona de Ojea hay un gran muro de mampostería que no lo tiene el helipuerto, pero que, de todas formas, habría que esperar a las calicatas.

Imagen antigua de la ue se ven las naves de Ojea. / fdv

Después de que varios vecinos interpelaran a la alcaldesa de Cangas sobre el nombre que llevaría las hoy conocidas como naves de Córdoba u Ojea, el investigador Luis Guimeráns manifestó que el nombre de Ojea era la gran mentira de Cangas. Manifestó que Ojea solo había solicitado, junto con un socio, una concesión para un relleno, pero después nunca construyó nave, que las que hay fueron levantadas por Córdoba, Lago Paganini o Iglesias. La regidora local, Araceli Gestido, contestó que era muy difícil quitarles el nombre de Ojea, porque cuando se puso la rehabilitación de las naves de Córdoba mucha gente preguntó ¿pero no eran de Ojea?.

Los vecinos que estaban en el salón de plenos del Concello de Cangas aplaudieron el proyecto de Rodrigo Currás. El arquitecto Rodrigo Currás recibió elogios por lo bien que había sabido conjugar el principal uso que quiere, ahora Litoral de la Xunta, antes Costa del Estado: estar relacionado con el medio marino, con otros más del día a día. De ahí esa pequeña aula y ese espacio diseñado para albergar talleres, donde se podrían ofrecer cursos y también exposiciones. La actuaciones musicales se albergarían en el otro espacio.

«Una obra que podría tardar año y medio»

¿Cuánto tiempo puede tardar una obra semejante?, preguntaron desde el público. Rodrigo Currás manifestó que sería una obra que tendría que estar terminada en un año, pero que al tratarse de una obra pública siempre aparecen imprevistos, por lo que quiso ser precavido en su respuesta: «pongamos que año y medio». También dijo que, muchas veces, tardan más los trámites burocráticos para empezar que la propia obra. También se abrió un poco el debate entre el público sobre si las demás naves, la de Iglesias y Paganini debían ser derribadas o no. El edil de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG) dijo que estaban en el catálogo de bienes culturales del litoral.Ahora, el gobierno debe presentar ante el Litoral de la Xunta de Galicia el proyecto para que otorgue la concesión, tal y como en su día Costas había prometido, cuando tenía las competencias en esta zona de Cangas.