La flota vuelve el lunes a la centolla con incertidumbre sobre su estado

Este lunes llega una de las fechas más esperadas por parte de la flota de bajura: el inicio de la campaña de la centolla, uno de los recursos pesqueros más demandados y cotizados de cara a las fechas navideñas. Hasta que los barcos salgan al mar es imposible hacer un pronóstico de cómo está el recurso, pero de momento hay incertidumbre y preocupación. Los «detectores» que suelen avanzar una idea aproximada de la pesquería no son positivos. «Habitualmente a estas alturas soen vir exemplares en aparellos como os do cerco, que logo hai que devolver ao mar, e ata agora non se está vendo moita», explica el patrón mayor de Bueu y presidente de la Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra, José Manuel Rosas.

Los barcos podrán salir al mar en la jornada del domingo, pero solo para largar los aparejos. Las primeras capturas no se podrán traer a puerto hasta el lunes y será entonces cuando se pueda extraer las primeras conclusiones. El plan de explotación aprobado por la Consellería do Mar fija un tope de 35 kilos por embarcación y otros 35 kilos por cada tripulante enrolado y a bordo. El sector explica que entre los factores que ayudan a las capturas están las «maruxías» y mar de fondo. «É un marisco que necesita revoltura no mar para moverse», explican. Las previsiones meteorológicas para los próximos días en principio son favorables a los intereses del sector.

La campaña de la centolla habitualmente se prolonga hasta finales del mes de junio, pero las ventas se concentran entre noviembre y principios de enero debido a que es uno de los mariscos más solicitados para las comidas y cenas. La temporada pasada se saldó en O Morrazo con unas ventas conjuntas de 32.000 kilos y casi 470.000 euros de facturación. La lonja con mayores capturas y volumen de negocio fue la de Cangas, con 21.166 kilos y más de 300.000 euros en ingresos. Por su parte, Bueu subastó algo más de 9.000 kilos y generó casi 150.000 euros. La lonja bueuesa registró además la cotización más alta de la campaña, con un precio que llegó a los 49,50 euros en pleno mes de diciembre. Por último, en el caso de la Cofradía de Aldán-O Hío las capturas fueron de 1.850 kilos, con una facturación de algo más de 17.200 euros.

La inminente apertura de la centolla tiene otro efecto beneficioso: reducir la presión pesquera sobre otros recursos, como por ejemplo el pulpo. «Sempre hai un basculamento da flota e canto máis se diversifique a actividade extractiva mellor», concluye José Manuel Rosas.