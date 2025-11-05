La Escola de Saúde de Moaña, con premio en el Ministerio de Sanidad en Madrid

La alcaldesa de Moaña, Leticia Santos (BNG); y la edil de Benestar Social, María Sanluís, recogieron en la mañana de este miércoles en Madrid, en la sede del Ministerio de Sanidade y con la presencia del director general de Salud Pública, Pedro Gullón, el accésit con el que el Concello fue galardonado por su programa de Escola de Saúde, dentro de los V Premios de Calidade de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), dependiente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la que está adherida el Concello. El jurado consideró, tal y como señalan la alcaldesa y la edil, que la iniciativa del gobierno moañés, que competía en la categoría de Desarrollo de la Acción Comunitaria para la promoción de la salud para entidades de menos de 20.000 habitantes, es una «propuesta ejemplar que contribuyó a mejorar la salud y bienestar de los vecinos en este 2025».

Moaña Escola de Saúde es un proyecto municipal impulsado en 2023 con la llegada de María Sanluis al gobierno local del BNG para promocionar la salud y mejorar el bienestar físico, mental y social de los vecinos y vecinas a través de la participación activa, la formación y el apoyo comunitario. Desde su puesta en marcha se desarrollaron diferentes actividades como charlas y jornadas de divulgación, concienciación y asesoramiento en temas variados escogidos haciendo equipos con los colectivos y tejiendo redes de apoyo. Algunas de las temáticas abordadas fueron los mitos y realidades del TDAH, la salud sexual, salud men tal en la infancia y en la adolescencia y la influencia de las nuevas tecnologías; las altas capacidades o la maternidad y la crianza.

La Escola de Saúde, añaden desde el Concello, fue considerada merecedora del accésit por cumplir sobradamente con los criterios exigidos: «O xurado destacou que responde ás necesidades da poboación, mellora a calidade de vida da cidadanía con grande impacto sobre a poboación, e que ten continuidade e sustentabilidade, financiamento económico específico e reflexo nos orzamentos municipais -o Concello conseguiu subvencións externas para o seu desenvovemento- así como unha formulación innovadora e orixinal»

En total la RECS concedió nueve premios principales, uno por cada categoría del Premio (Calidad al fomento de un desarrollo urbano saludable y sostenible, Calidad al desarrollo de la acción comunitaria para la promoción de la salud y Calidad al fomento de iniciativas que favorecen estilos de vida saludables) y otros tres por tramo poblacional (menosres de 20.000 habitantes; entre 20.000 y 100.000 y mayores de 100.000) entre las 552 entidades locales pertenecientes a la Red. Se reservaba la posibildiad de otorgar accésit cuando el jurado lo considerara oportuno por el «especial valor» de alguna de las actuaciones presentadas y no premiadas con los tres grandes galardones, como fue el caso de Moaña.

Leticia Santos y María Sanluís con el premio en el auditorio. / Fdv

La alcaldesa se mostró entusiasmada de recoger el galardón, que supone promocionar el programa en la publicación «Boas prácticas» de la RECS, y que se entregó dentro de la XII Xornada de Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, con charlas y talleres. Lo recogió de manos del director general de Salud, Pedro Gullón,y de Cristina Montalvá, de la FEMP.

Leticia Santos asegura que el galardón es «reflexo do compromiso que temos en Moaña coa promoción da saúde e o benestar da nosa xente e que supón un recoñecemento non só ao noso traballo, senón ao esforzo conxunto de todas as profesionais e veciñas que participan no programa, que é innovador e xa unha referencia entre os municipios de todo o Estado». En la misma línea se manifestó María Sanluís que se dirigió públicamente a los colectivos involucrados en la iniciativa, como asociaciones de pacientes, vecinales , sociales y deportivas, farmacias de Moaña y comarca y profesionales del Sergas y del centro de salud local para destacar que «o trabalo é voso», agradeciendo la gran participación en la propuesta municipal «ante que sempre estades dispostas a colaborar».

Cuadro de municipios premiados. / Fdv

Según apunta el Concello, todas las citas tuvieron una gran acogida llenando la mayor parte de los coloquios con profesionales especializados en el área.

Además de Moaña y en su categoría, recibieron premios los ayuntamientos de Candelaria, Alfafar, Pamplona/Iruña y Cabral; ,Gandía, Cartagena y Monzón en la de Calidad al Fomento de Desarrollo Urbano Saludable Sostenible y Martorell, Chiclana de la Frontera, Madrid, Gijón, Santa Úrsula y La Roda de Andalucía, en Calidad al Fomento de Iniciativas que favorecen Estilos de Vida Saludables.