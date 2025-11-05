El CIM de Bueu organiza tres talleres para el bienestar de las mujeres
REDACCIÓN
El Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Bueu comienza esta semana una programación que constará de tres talleres para fomentar el bienestar de las mujeres. La inscripción y participación en estas actividades es completamente gratuita y las interesadas pueden anotarse en el propio CIM o en el correo electrónico cim@concellodebueu.gal.
El primero de los talleres se titula «A arte como ferramenta de expresión», comenzará mañana jueves y seguirá los días 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 y 11 de diciembre, en horario de 11.30 a 13.00 horas en el CIM.
En el mes de enero será el turno para la actividad «A música e palabra para o benestar», un taller en el que la palabra y la música se convierten en herramientas de expresión, autoconocimiento y empoderamiento. Será los días 15, 22 y 29 de enero y el 5, 12 y 19 de febrero, en el mismo horario que el anterior.
La última propuesta es «Rir para vivir: a risa como camiño de benestar», un taller a través de la risa, el juego y la creatividad como armas para mejorar el bienestar emocional. La actividad se desarrollará los días 5, 12, 19, y 26 de marzo y culminará el 2 y 9 de abril del próximo año.
- Cuatro personas trasladadas al hospital y un edificio desalojado por un incendio en Bueu
- Los comuneros plantean restringir el tráfico a Cabo Home y cobrar por el paso de coches
- Una camarera de Cangas aumenta en 10.000 euros la indemnización por despido que le recortaron por tener jornada reducida
- Wofco-Fandicosta se blinda contra el fuego
- El catálogo completo para Cangas, Moaña y Bueu
- La nao Santa María llega a Bueu
- Hospitalizado un vecino de O Hío al volcar con su coche en Vilariño
- La fuente de los gatos está en Cangas.