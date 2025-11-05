Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CIM de Bueu organiza tres talleres para el bienestar de las mujeres

REDACCIÓN

Bueu

El Centro de Información ás Mulleres (CIM) de Bueu comienza esta semana una programación que constará de tres talleres para fomentar el bienestar de las mujeres. La inscripción y participación en estas actividades es completamente gratuita y las interesadas pueden anotarse en el propio CIM o en el correo electrónico cim@concellodebueu.gal.

El primero de los talleres se titula «A arte como ferramenta de expresión», comenzará mañana jueves y seguirá los días 13, 20 y 27 de noviembre y el 4 y 11 de diciembre, en horario de 11.30 a 13.00 horas en el CIM.

En el mes de enero será el turno para la actividad «A música e palabra para o benestar», un taller en el que la palabra y la música se convierten en herramientas de expresión, autoconocimiento y empoderamiento. Será los días 15, 22 y 29 de enero y el 5, 12 y 19 de febrero, en el mismo horario que el anterior.

La última propuesta es «Rir para vivir: a risa como camiño de benestar», un taller a través de la risa, el juego y la creatividad como armas para mejorar el bienestar emocional. La actividad se desarrollará los días 5, 12, 19, y 26 de marzo y culminará el 2 y 9 de abril del próximo año.

