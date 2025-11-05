El Concello de Cangas, a través de Servicio de Normalización Lingüística, organiza la exposición «Cen anos de praza viva», un homenaje a la historia y a la identidad de la plaza de abastos, un espacio que lleva un siglo formando parte del corazón social y comercial del municipio.

La muestra, que se inaugura el viernes a las 19.00 horas en la primera planta del edificio, reunirá recuerdos y testimonios que ponen en valor el papel de este inmueble singular a lo largo del tiempo, desde su construcción hasta la actualidad, como punto de encuentro fundamental para la vida canguesa, como muy bien señala la concejala Lucía Docampo (BNG).

El evento cuenta con la colaboración del coro escolar del IES Rodeira, que abrirá el acto, y con la proyección de vídeos elaborados por el CEIP de A Rúa y el IES Monte Carrasco, que acercarán la visión de nuevas generaciones sobre la plaza y el sector conservero de Cangas. También tendrá lugar una presentación a cargo del investigador Luis Guimeráns, que contextualizará la evolución arquitectónica y social de este mercado municipal, donado en su día por José Félix Soage Vilariño.

Desde el Concello de Cangas, la concejala Lucía Docampo destaca que esta iniciativa pretende reforzar el lazo emocional de los vecinos con la plaza y reivindicarla como un motor de convivencia, comercio de proximidad y patrimonio colectivo.

La exposición permanecerá abierta al público tras la inauguración en horario de funcionamiento de la plaza de abastos.

La exposición, que ahora mismo se está montando, ya está recibiendo numerosos elogios de los cangueses que acuden a ella a realizar sus compras.