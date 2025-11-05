Cangas pide a la Xunta más medios de emergencias por el déficit de bomberos

El incendio en un edificio próximo a la playa de Loureiro y su coincidencia con uno de los frecuentes cierres del parque comarcal de Bombeiros do Morrazo en el polígono de Castiñeiras por falta de efectivos obligó a intervenir el pasado fin de semana al grupo de Emerxencias-Protección Civil de Cangas, que se desplaza frecuentemente fuera de la villa –sobre todo a Moaña, Bueu y Vilaboa, – para paliar el déficit de medios. La movilización a otros municipios es habitual, y la alcaldesa urge a la Xunta a habilitar más dotaciones de personal y material operativo. Entre lo más urgente, un camión BRP (Bomba Rural Pesada), vehículo de primera respuesta en intervenciones que, por su versatilidad, está preparado para actuar en incendios o accidentes de tráfico y que debería sustituir al que lleva 23 años de servicio, «moi mermado mecánica e tecnoloxicamente».

Araceli Gestido expone el problema en una carta remitida al conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. «Como ben sabe, o noso é un servizo pequeno pero altamente operativo, que non só presta atención ao noso municipio, senón que cando somos requeridos polo CIAE 112 Galicia [Centro Integrado de Atención a Emerxencias], acudimos aos concellos veciños» para prestar ayuda. Esta circunstancia «agrávase coa inoperatividade do Consorcio Provincial de Incendios a través do parque do Morrazo», abunda la regidora, y aporta registros que lo avalan: «No que vai de ano estivo inoperativo 143 días, total ou parcialmente», y cuando se detecta una emergencia, «por responsabilidade o SMPC (Servizo Municipal de Protección Civil) de Cangas queda activado» para que la dotación de guardia pueda salir a intervenir en otros concellos. Una circunstancia que «non é nova», pues en el año anterior el parque estuvo cerrado 139 días totalmente y 73 parcialmente, indican.

Esta suma de factores justifica la necesidad de contar con nuevos vehículos de intervención, recalca la alcaldesa, que al mismo tiempo traslada su agradecimiento a la Xunta «pola atención que sempre brindan» al Servizo Municipal de Protección Civil, «e por extensión al Concello de Cangas», en materia de emergencias.

Datos que lo avalan

Cuando las instalaciones del consorcio de bomberos en Bueu están cerradas, el protocolo del CIAE 112 Galicia establece activar las dotaciones de Porriño o Ribadumia, lo que amplía el tiempo de respuesta en caso de emergencias que los efectivos municipales de Cangas no puedan afrontar solos. Uno de los casos más recientes es el incendio de un barco de recreo y varias pilas de nasas en el puerto de Río Esteiro (Vilariño) el 17 de julio. «A chegada da dotación do Consorcio foi 40 minutos despois da alerta, polo que se a emerxencia fora máis grave, o apoio sería ineficaz», advierte.

Además, mientras las incidencias crecen –1.219 intervenciones en 2024 frente a 898 en 2019–, la dotación de personal se estanca e incluso ha disminuido, al contar actualmente con cinco oficiales-conductores con plaza fija y dos discontinuos. Motivos que justificarían el refuerzo de plantilla, al igual que el acondicionamiento de las instalaciones de A Rúa y un plan de renovación de vehículos como el camión forestal y el todoterreno, así como la compra de distintos equipos de intervención.