Cangas mantiene las protestas en favor de la sanidad pública
Aunque la meteorología no ayudó, decenas de personas volvieron a concentrarse ayer a mediodía en el Parque da Palma, frente al consistorio de Cangas, para protestar contra el «desmantelamiento» de la sanidad pública y exigir al Sergas más medios humanos y materiales para atender las necesidades de la población. La asociación A Voz da Sanidade mantiene en pulso a la Xunta y recoge testimonios que avalen esa preocupación social.
