AV reitera su «non rotundo» a la tasa de la basura y denuncia el «castigo social e rural»

Alternativa dos Veciños (AV) denuncia el «castigo social e rural» de la nueva tasa de basuras aprobada inicialmente por la Mancomunidade de Morrazo y que está en exposición pública y período de alegaciones. Argumenta que se trata de una subida «desproporcionada» del recibo, que llega al 300% en algunos epígrafes, que «elimina dereitos sociais e territoriais consolidados» y que establece mecanismos de acceso a las ayudas «extremadamente ríxidos» que desincentivan a la población más necesitada creando barreras burocráticas para jubilados y vecindario en situación de vulnerabilidad.

La formación que lidera la exalcaldesa Victoria Portas reitera que su voto a esta propuesta es un «non rotundo» a la ordenanza, dados esos condicionantes, y exige «a anulación total do borrador ou, subsidiariamente, a modificación inmediata» de varios preceptos para corregirla. Entre ellos, «restaurar a bonificación por distancia (50%)» para las viviendas en zonas dispersas, eliminar la obligatoriedad del informe de Servizos Sociais para las reducciones por escasos ingresos, permitiendo que la verificación de la renta se realice directamente por los servicios tributarios, y «simplificar drasticamente os requisitos burocráticos» de las bonificaciones ambientales, eliminando las exigencias de «documentación excesiva» y la prueba fotográfica.

«Non imos permitir que a veciñanza pague a ineficacia e o desleixo de décadas, nin que se lles esixa un custo superior ao que legalmente deberiamos financiar», recalcan desde Alternativa dos Veciños, que se opone a esta ordenanza de la Mancomunidade.