Sin alegaciones a la subida del «rodaje» en Bueu

El Concello de Bueu aprobó en el pleno del mes de septiembre una actualización que implicó una subida en los diferentes tramos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), concido popularmente como rodaje. Durante el posterior periodo de exposición pública no se registró ninguna alegación, por lo que el texto de la nueva ordenanza se considera aprobado definitivamente sin necesidad de pasar nuevamente por sesión plenaria.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor a partir del próximo 1 de enero. El padrón actual de vehículos del municipio alcanza las 9.142 unidades y con el incremento de tarifas aprobado la recaudación bruta esperada es de 580.000 euros, lo que supone 85.000 euros más con respecto a este año.

Con esta subida de los tipos impositivos los vehículos de menos de 8 caballos fiscales pasarán de pagar 15,14 euros a 17,67 euros (+ 2,52 euros); los que tengan entre 8 y 11,99 caballos fiscales, pasarán de una tarifa de 40,85 euros a 47,66 euros (+6,81 euros); entre 12 y 15,99 caballos el coste sube de los 86,33 euros a los 100,72 (+14,39 euros); de 16 a 19,99 caballos fiscales el tipo impositivo pasa de los 107,53 euros a los 129,93 (+22,40 euros). La mayor subida es para los automóviles de más 20 caballos fiscales en adelante, cuyo recibo pasa de 134,40 euros a 168 (+33,60).

Según los datos de la oficina de gestión tributaria el grupo más numeroso son los coches entre 8 y 11,99 caballos fiscales, con un total de 3.332 vehículos matriculados. Le sigue el tramo entre 12 y 15,99 caballos fiscales, con 2.689 automóviles. El resto de grupos están por debajo de las 500 unidades.

Otro segmento importante es el de ciclomotores y motocicletas. Hasta de 125 centímetros cúbicos pagarán 6,19 euros (antes eran 5,30); entre 125 y 250 centímetros cúbicos pagarán 10,60 (antes 9,08); de 250 a 500 abonarán 21,21 (antes 18,18); de 500 a 1.000 centímetros cúbicos 43,92 euros (antes 36,35); y las de más de 1.000 centímetros 90,87 euros (antes 72,70).