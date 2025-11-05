La alcaldesa y la edil María Sanluis, en Madrid para recoger un premio a la Escola de Saúde

El Concello de Moaña está volcado en programas de promoción de la salud y tiene en marcha una Escola de Saúde que hoy en Madrid recibirá un premio del Ministerio de Sanidade y la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) a través de su sección de la Red de ciudades saludables (RECS) a la que se adhirió Moaña. El programa de la escuela lo puso en marcha la edil de Servicios Sociais, María Sanluis. Hasta Madrid viaja la concejala con la alcaldesa, Leticia Santos (BNG), para recoger este premio consistente en un accésit en la modalidad de «Acción comunitaria en salud». El galardón había sido confirmado al Concello el pasado 31 de julio y hoy se entrega en el seno de la XII Jornada sobre Implementación Local de la Estrategia de Promoción de la Salud y la Prevención, que se celebra en el salón de actos del Ministerio de Sanidad. Están invitados dos representantes por cada entidad participante. La Red de Ciudades está integrada por 552 entidades que representan a 29, 3 millones de habitantes.