El temporal cancela este miércoles los tres primeros barcos entre los puertos de Moaña y Vigo

El anuncio de temporal para este miércoles por una nueva borrasca muy próxima a la comunidad gallega ya ha provocado los primeros cambios en el servicio regular del transporte marítimo entre O Morrazo y Vigo. La naviera Piratas de Nabia, que realiza la línea Moaña-Vigo, confirma la cancelación de los tres primeros barcos de la mañana que salen del puerto moañés hacia Vigo a las 06:30; 07:30 y 08:30, como también los que salen de Vigo hacia Moaña a las 07:00; 08:00 y 09:00.

Por lo que respecta a la naviera Mar de Ons, que cubre la línea regular Cangas-Vigo, confirma que debido a las condiciones meteorológicas el servicio se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad del barco a las condiciones en el mar, entre las 07:00 y las 10:00 horas.

En la mañana de este martes, el fuerte viento del sur ya se dejó notar con mucho oleaje y escenas de olas batiendo y rompiendo sobre la carretera en O Con, en Moaña, coincidiendo con la pleamar.