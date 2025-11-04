Sentidos únicos en O Touzal, Cadabón y Os Amieiros

El Concello de Moaña, con el asesoramiento de la Policía Local, llevó a cabo en los últimos días varios cambios de direcciones en viales de la parroquia de Meira.

La concejala de Mobilidade, Dolores Chapela, explica que en concreto los cambios se realizaron en O Touzal, en Cadabón y en el Camiño dos Amieiros.

En O Touzal ahora el sentido es único y obligatorio desde Pozo Negro. Hay un tramo, eso sí, en el que se permite el acceso a los residentes en la zona. En lo que respecta a Cadabón, en el barrio de Reibón, para aumentar la seguridad viaria en el cruce se estableció un sentido obligatoria desde la calle en la que se encuentra la agrícola.

En cuanto al cambio en el Camiño dos Amieiros, se regula el tráfico con una nueva señalización en la zona de A Seca. Se incluye una señal de sentido único y la prohibición de entrar desde el Camiño da Seca. Para los accesos de las viviendas se ubican señales de peligro de doble sentido.

Este plan de trafico se adoptó por petición de la Asociación de Veciños NovaMeira, que solicitó estas modificaciones para mejorar la movilidad en la parroquia, según explica la concejala Dolores Chapela.