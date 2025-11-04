El reloj de la alameda ya no avisa de las alertas

La entrada de borrascas del Atlántico hará que hoy soplen vientos fuertes y persistentes del sur, pero nada se podrá comprobar sobre la velocidad del viento en el reloj y kiosco atmosférico de la Alameda vella de Cangas, una réplica levantada en 1991 a partir de la pieza original que se construyó por suscripción popular en 1908 a iniciativa del almirante de Marina y capitán del puerto de Cangas, Álvaro Guitián, para ayudar a los marineros en sus faenas en el mar y que acabó retirada por su grado de deterioro y óxido.

El vecino muestra el óxido en la base del kiosco. / Gonzalo Núñez

Esta réplica, emblema de localidad, vuelve a mostrar síntomas del paso del tiempo, con mucho óxido y aparatos sin funcionar como el anemómetro, que mide el viento, y, por consiguiente, la necesidad de una actuación por parte del Concello. La alameda vella fue reformada dentro del proyecto de humanización de las calles Eduardo Vincenti y Montero Ríos, pero el proyecto no llegó hasta esta pieza que es seguida hasta en Miami. Así lo asegura Antonio Iglesias que fue una de las personas que formó parte del equipo multidisciplinar que formó el vecino Avelino Avilés después del interés que había despertado entre los vecinos la reconstrucción del reloj, después de que colocara una réplica en miniatura del reloj en el escaparate de su negocio de electrodomésticos. Antonio Iglesias trabajó en la construcción como soldador y junto a él también lo hicieron Emilio Padín, mecánico electricista; Tito Prieto, que ensambló en su taller; Bladimiro Mielgo, escayolista que realizó las molduras para la fundición; y Ricardo Lago, que se encargó del remate y matización de los bronces. El nuevo reloj se inauguró el 10 de mayo de 1991 con el apoyo de la Gestora que lideraba Mariano Abalo.

Antonio Iglesias es un vigilante del estado del reloj. Asegura que en varias ocasiones ya advirtió al actual gobierno de su mal estado y dice que se habían comprometido a repararlo dentro de las obras de mejora de Eduardo Vincenti, pero la reparación no llega.

Desde Miami para ver «el famoso reloj de Cangas»

El kiosco meteorológico, tal y como señala Antonio Iglesias, cuenta con un reloj con cuatro esferas, que no funciona; y cuatro aparatos meteorológicos de los que tampoco funciona el anemómetro para medir la velocidad del viento, porque carece de la pieza para estar conectado con la veleta. Por el contrario, asegura que los otros aparatos para medir la presión atmosférica (barómetro); la humedad (higrómetro) y el termómetro, para la temperatura sí que funcionan, aunque asegura que en conjunto el kiosco presenta un mal estado de conservación. Insiste en que el óxido, que es el mal de por vida de esta pieza, ubicada en la cara sur de la alameda -antiguamente estaba en el lado opuesto, más próxima a la rúa Real-y muy castigado por la proximidad al mar y los vientos húmedos del sur.Antonio Iglesias no entiende cómo un reloj que se sigue desde todo el mundo, aquí no es objeto de constantes cuidados. Como anécdota puede decir que hace sólo dos domingos y mientras esperaba a su mujer cerca de la iglesia, dos mujeres le preguntaron dónde podían ver «el famoso reloj de Cangas». Asegura que eran dos mujeres de Miami y él les preguntó que cómo siendo de allí sabían de este reloj, a lo que le dijeron que de este reloj sabe todo el mundo: «Es famoso, menos aquí», señala este soldador ya jubilado, que siente orgullo de haber participado en aquellos 74 días y muchas noches de duro trabajo.