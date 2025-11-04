El PP denuncia la «falta de gestión» del gobierno local en los colegios de Cangas
Exige soluciones urgentes para disponer de centros públicos «en condiciones»
G.M.P.
El Partido Popular denuncia la «grave situación» que atraviesan los colegios públicos de Cangas , «fruto de la falta de previsión y gestión» del gobierno local, integrado por BNG, PSOE y EU. A los «problemas de mantenimiento» que arrastran desde principios de curso, los populares suman «una crisis en la gestión de los comedores escolares, que amenaza con dejar a numerosas familias en una situación de incertidumbre».
Señalan los populares que dichos comedores están funcionando «con un contrato provisional» que expira ahora, «sin que el Concello haya garantizado aún una solución estable» a medio plazo, con la preocupación de las Anpas por un servicio «claramente deteriorado y un incremento del 40% en los precios». Falta de mantenimiento básico, ausencia de convocatoria del Consello Escolar Municipal, desorganización en las actividades deportivas y de conciliación o problemas reiterados en las entradas y salidas de varios colegios, «que generan caos y preocupaciones por a seguridad» son algunas de las carencias que le trasladaron representantes de la comunidad educativa al grupo de trabajo en educación del Partido Popular, que exige al Ejecutivo cangués «que asuma ya sus responsabilidades» y lo resuelva.
