Nueva huelga del SAF, con concentración hoy en Moaña

El sindicato CIG mantiene para hoy, 4 de noviembre, una nueva jornada de huelga en los Servizos de Axuda no Fogar (SAF) de toda Galicia. Se espera que afecte en la comarca por lo menos en Moaña, en donde hay delegadas de este sindicato. De hecho, está prevista una concentración a las 12.00 horas delante del Concello.

Esta nueva jornada de huelga en el sector de los cuidados se suma a los cinco paros realizados entre septiembre y octubre. Con los servicios mínimos solo se vieron afectados los mayores a los que se presta compañía, no los que reciben atenciones esenciales.

En concreto la CIG denuncia «el inmovilismo de la patronal tanto en el convenio del SAF como en el de residencias privadas». Alega que el convenio del SAF lleva 12 años caducado y llama a acabar con unos horarios «incompatibles con la vida familiar».