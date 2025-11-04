Moaña logra el visto bueno de Patrimonio para humanizar el núcleo histórico San Martiño

El Concello de Moaña aprobó ayer, en Xunta de Goberno Local, el proyecto de ejecución de la humanización integral del entorno del núcleo histórico de San Martiño, que es el punto de origen de todo Moaña. Este paso se pudo dar gracias a lograr el visto bueno de la Dirección Xeral do Patrimonio Cultural para poder intervenir en la zona. Se abrirá en breve un plazo de presentación de ofertas al licitarse tanto los trabajos sobre el terreno como la dirección de obra. Al estar financiada por el Plan Extra 2024 de la Diputación de Pontevedra, el Concello está en la obligación de tener la humanización totalmente finalizada antes de concluir 2026.

La humanización proyectada partiría de la parte alta de la Baixada á Torneira, una vía de conexión entre la zona histórica y la carretera provincial de Abelendo y que en los últimos meses también fue sometida a una profunda reforma tanto del firme como de la recogida de aguas.

La intervención prevista en el entorno de la iglesia implica la extensión de una plataforma única que incluye el calmado del tráfico y la prioridad peatonal, en hormigón desactivado para que no sea visualmente agresivo con el entorno. El proyecto aprobado ayer contempla actuar sobre la llegada al cruceiro barroco desde el tramo alto de la calle Enrique Rubido de la Gándara y desde A Torneira. Se humanizará el propio tramo estrecho de O Cruceiro, la parte alta de la intersección del Camiño da Casa Nova y la subida por la iglesia parroquial hasta más arriba de la antigua rectoral.

El firme será de hormigón desactivado. | Gonzalo Núñez

Esta apuesta por intervenir en el núcleo histórico es un compromiso adquirido con los colectivos de San Martiño, quienes la priorizaron en los consellos veciñais. Para poder hacerla realidad en marzo el ejecutivo local se garantizó el visto bueno de la Diputación de Pontevedra y la subvención de hasta 900.000 euros con cargo al Plan Extra del pasado ejercicio. El coste total de la reforma en todo el entorno de la iglesia románica ascenderá a 1.274.486 euros. El Concello completará con fondos propios o mediante otros planes provinciales el resto del coste.

Esta aprobación del proyecto llega justo en la semana en la que comenzarán las Festas de San Martiño, siempre muy concurridas. Las carpas ya están instaladas en los atrios y, aunque el día grande será el martes 11 de noviembre, los furanchos tradicionales abrirán sus puertas el viernes 7.