El vertido de aceite de palma que se registró el jueves en un depósito del muelle de Guixar, en Vigo, sigue afectando a Moaña, aunque los trabajos a lo largo de la jornada de ayer consiguieron recoger ya el 90% de la mancha. La playa de A Borna, muy perjudicada y que la mañana del viernes amaneció cubierta de aceite, ya presentaba ayer un aspecto regenerado. Eso sí, fragmentos del vertido ya solidificado por el frío aparecieron a lo largo de todo el litoral de Moaña. Protección Civil, que recorrió la costa, dio aviso de restos en la playa de O Con, el arenal de A Tella en Domaio y las escaleras de madera de acceso al mar desde el paseo en la calle José Coste Alonso, así como en las playas de Samertolaméu y O Arnado.

Los equipos de trabajo, según apuntan desde la Autoridad Portuaria de Vigo, seguirán avanzando en los próximos días debido a la complejidad para seguir el rastro que dejaron las corrientes marinas. En Moaña se centran ahora «en la retirada de pequeños restos y en la revisión de áreas residuales que se han detectado». El olor a aceite, eso sí, es muy intenso.

Pese a la espectacularidad del vertido hay tranquilidad absoluta en el sector del mar y en las autoridades a este respecto. Ayer la Consellería do Mar aseguró que el vertido no es contaminante «ni para la población ni para el medio marino», por lo que no fue necesario adoptar ninguna medida de suspensión de las actividades pesqueras ni marisqueras. Añade que en estos momentos la retirada del aceite de palma se encuentra «muy avanzada».

Los equipos de limpieza peinan el litoral y esperan concluir a lo largo de esta semana

Mar descarta daños al marisco por el aceite de palma, que llega ya de Domaio a O Con

Desde la Cofradía de Pescadores San Martín de Moaña el sector se muestra también tranquilo y convencido de que el aceite no afecta a la productividad ni causará muertes en sus bancos marisqueros. En A Borna, la playa entre Meira y Domaio que resultó más afectada, existe un banco de marisqueo a pie «pero es muy residual» en la actividad de un sector tan importante para la economía moañesa.

En el entorno del muelle en que se registró el incidente ya se ha recogido casi todo el vertido. En la dársena exterior se retirarán los restos que quedan desde el agua con el apoyo de la embarcación «Pelícano», de la Autoridad Portuaria.

En los próximos días, además de revisiones, se acometerá una limpieza exhaustiva de todos los puntos a los que pudo llegar el aceite. Desde el Puerto de Vigo prometen mantener las operaciones «hasta que haya garantía al 100% de que no queda ningún resto del vertido». La evolución positiva hace pensar que esta semana se pueda alcanzar la limpieza total.