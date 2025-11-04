Hayas, pinos y arces para dar lustre a las carpinterías de ribeira de A Seara

El equipo de jardinería del Concello de Moaña trasladaba ayer varias especies de árboles y plantas que se plantarán en las próximas horas en el espacio ganado entre la Casa do Mar y los rehabilitados astilleros tradicionales de Casqueiro e Carlagho. Estarán listos para embellecer el entorno antes de la inauguración de los trabajos prevista para este viernes y en la que se contemplan varias intervenciones como la del reconocido músico Xurxo Souto.

En concreto se plantarán un haya purpúrea, un pino, un arce, un eucalipto ornamental y otras plantas pequeñas como lavanda. Se plantarán al lado de las vistosas estructuras de madera recuperadas tras más de un año de trabajos.