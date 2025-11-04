Entrega de premios de Samaín.

Los ganadores de los concursos de relatos y decoración de calabazas convocados por el Concello de Cangas y los colectivos de comerciantes recibieron ayer, en el consistorio, sus vales de compra en el comercio local, en un acto que tuvo que aplazarse el viernes por la lluvia y que estuvo presidido por la concejala Lucía Docampo.

Cambio de las sillas de la Casa de la Cultura

Desde la concejalía de Obras y Servicios que dirige la socialista Sagrario Martínez nos llega la noticia de que se van a cambiar las sillas de la biblioteca de la Casa de Cultura de Cangas, donde tantos alumnos quedaron enganchados a lo largo de los años. Allí aprendieron muchos el valor del corte y confección de la época y alguno que otro sacó unas pelillas al Concello por la vía de la reclamación patrimonial correspondiente. Esperamos con ansia la fecha del cambio y, también, saber qué se va a hacer con las sillas que se retiren. Ellas sí que están ya en pleno derecho de cobrar la pensión de jubilación.

¿Y si el aceite de palma que llegó a Moaña llega a Cangas?

¿Se imaginan si a la costa de Cangas llega el aceite de palma que alcanzó la costa de Moaña? Seguro que acabaría en un buen banco marisquero, que para eso la villa tiene mala suerte. ¿Se acuerdan de los famosos pelles que sí que llegaron a Cangas?. Llegaron voluntarios a recogerlos, aunque en menor que cuantía de cuando fue el «Prestige».