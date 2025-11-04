Dos empresas se presentan a las obras del Alondras y cinco, a las del Gatañal

Las obras tan esperadas con la reforma del pabellón de O Gatañal y el cambio de césped del campo de Morrazo, donde juegan el Alondras, ya están más cerca. Ayer se reunión la mesa de contratación con la intención de sacarlas adelante.

Pabellóin de O Gatañal. | Gonzalo Núñez

Una de las dos empresas que presentaron sus ofertas para las obras del pabellón de O Gatañal quedó fuera porque no cumplía con el criterio de clasificación que figuraba en el pliego de condiciones. Así que fue la empresa Cíes la que se quedó en solitario para afrontar la apertura del sobre B y que la arquitecta municipal valore la oferta. La intención, según la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG) es que la apertura del sobre B ya se pueda realizar la próxima semana.

Al cambio del césped del campo de fútbol de Morrazo se presentaron 5 empresas: Urban Global, Mondo Ibérica, Limonta Sport Ibérica, Ouri Entretenimientos y Obras y Pavimentos Especiales. La empresa Ouri no presentó la documentación requerida, por lo que dispone de 3 días para hacerlo. Xiana Abal calcula que para el miércoles o el viernes se vuelva a reunir la comisión de contratación.

El presupuesto de licitación con el que sale la obra del pabellón de O Gatañal alcanza los 969.997,54 euros, 1.172.378,12 euros con IVA. Se incluyen trabajos de reparación de mantenimiento de instalaciones deportivas, trabajo de fachadas, de aislamiento, de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como trabajos de instalación de ingeniería mecánica. La empresa ganadora tiene de plazo 10 meses para realizar los trabajos y un año de garantía de las mismas. Las obras consistirán en la mejora de accesibilidad en diferentes puntos, la habitabilidad del pabellón y la mejora energética. Los trabajos en el pabellón se incluyen dentro del Plan +Provincia y del Plan Extra de la Diputación. La aportación de la Diputación de Pontevedra es casi de 1,1 millones de euros, mientras que el Concello aporta de fondos propios 56.300,12 euros.

Las obras más esperadas son las del Alondras. De hecho provocaron una protesta de los jugadores del equipo rojiblanco que apoyó la junta directiva. Las obras consistirán en la sustitución de la manta de césped artificial sintético de última generación. Se plantea la retirada del césped existente y posterior colocación de uno nuevo. Previamente se examinará el estado de la capa soporte y, si se encuentra en buen estado, se conservará. Se comprobarán también las pendientes y el ensanchamiento de las subbases y reparación en caso d ser necesario. Se propone un césped mixto de 40 milímetros de altura y que el campo se marque y señalice para fútbol 8, con idéntico materia, siguiendo los criterios de la Real Federación Galega de Fútbol. Esta obra sale a licitación por un importe de 292.339,16 euros, IVA incluido.

A la hora de adjudicar, la mesa de contratación, en lo que respecta al campo de fútbol, valorará con 10 puntos la empresa que haga la obra en el menor plazo posible, lo mismo que la ampliación de la garantía y el plan de mantenimiento.