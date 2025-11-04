Cursos en Cangas de tecnología en familia y de creación de contenidos

La Concellería de Xuventude de Cangas organiza, a través de la Oficina Municipal de Información Xuvenil, los cursos gratuitos «Tecnoloxías en familia:educar con criterio propio na era dixital» y «Campamento dixital:comuniación y creación de contidos» éste último para jóvenes de 14 a 17 años. Serán impartidos en la Casa da Xuventude.

Tecnologías en familia está dirigido a familias (madres, padres, tutores de niños y adolesentes) y público en general y será impartido por la Fundaciíon Splai en 6 sesiones los martes y jueves 11,13,18, 20, 25 y 27 de noviembre, de 18:00 a 20:00 horas. La inscripción se puede realizar en xuventude@cangas.gal (986 392171). Las plazas son limitadas por orden de inscripción. El curso ofrecerá a las familias formación que les proporcione herramientas para acompañar de forma activa y crítica a sus hijos en el mundo digital. La formación no sólo permite evitar situaciones de riesgo, sino que fomenta un uso responsable de la tecnología. El otro curso, impulsado por la Fundación Cibervoluntarios a través del ministerio, se desarrolla del 1 al 4 de diciembre, de 17:00 a 19:00. Los alumnos aprenderán a crear contenidos, campañas de marketing, estrategia de marca en redes socialesy editar videos.