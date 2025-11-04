Cultura y el FICBueu inician la recogida de fotografías antiguas
Se puede acudir los lunes y miércoles a la planta baja de la biblioteca y se digitalizan en el momento
Las concejalías de Cultura y Patrimonio y el Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) han comenzado con el proceso para la recogida de fotos antiguas para crear un archivo audiovisual del municipio. En esta ocasión se solicita a la ciudadanía que aporten imágenes relacionadas con tradiciones, costumbres o fiestas del municipio.
Las personas que lo deseen pueden acercarse los lunes y los miércoles, en horario de 10.00 a 19.00 horas, a la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu. En la planta baja, donde está el archivo, habrá una persona del FICBueu con un ordenador y un escáner para digitalizar las fotos y recoger los datos. «A xente non ten sequera que deixar aquí as imaxes. No mesmo momento procedemos ao seu escaneado e xa as pode levar de volta», animan desde la Concellería de Cultura y FICBueu.
De momento se han recopilado fotos antiguas de la fiesta de Santa Ifigenia, que están fechadas en la década de 1960. Además de la temática hay otro requisito: las imágenes deben ser anteriores al año 2000. El objetivo es hacer distintas convocatorias anuales en base a temas concretos para facilitar la clasificación y archivo de las fotografías que se cedan. Esta primera recogida estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre.
Desde el Concello de Bueu solicitaron la colaboración de los colegios de la localidad para que a través del alumnado y sus familias también puedan aportar imágenes, promoviendo así una actividad intergeneracional entre los estudiantes y sus abuelos.
La intención es organizar a continuación una muestra con las imágenes recogidas y que podría inaugurarse durante las fechas navideñas, en un espacio aún por determinar.
