Cultura y el FICBueu inician la recogida de fotografías antiguas

Las concejalías de Cultura y Patrimonio y el Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) han comenzado con el proceso para la recogida de fotos antiguas para crear un archivo audiovisual del municipio. En esta ocasión se solicita a la ciudadanía que aporten imágenes relacionadas con tradiciones, costumbres o fiestas del municipio.

Las personas que lo deseen pueden acercarse los lunes y los miércoles, en horario de 10.00 a 19.00 horas, a la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu. En la planta baja, donde está el archivo, habrá una persona del FICBueu con un ordenador y un escáner para digitalizar las fotos y recoger los datos. «A xente non ten sequera que deixar aquí as imaxes. No mesmo momento procedemos ao seu escaneado e xa as pode levar de volta», animan desde la Concellería de Cultura y FICBueu.

De momento se han recopilado fotos antiguas de la fiesta de Santa Ifigenia, que están fechadas en la década de 1960. Además de la temática hay otro requisito: las imágenes deben ser anteriores al año 2000. El objetivo es hacer distintas convocatorias anuales en base a temas concretos para facilitar la clasificación y archivo de las fotografías que se cedan. Esta primera recogida estará abierta hasta el próximo 15 de diciembre.

Un grupo de vecinos elaborando una de las alfombras del Corpus Christi. / Fondo Concello de Bueu

Desde el Concello de Bueu solicitaron la colaboración de los colegios de la localidad para que a través del alumnado y sus familias también puedan aportar imágenes, promoviendo así una actividad intergeneracional entre los estudiantes y sus abuelos.

La intención es organizar a continuación una muestra con las imágenes recogidas y que podría inaugurarse durante las fechas navideñas, en un espacio aún por determinar.