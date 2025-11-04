Cangas presenta hoy al público el proyecto de reforma de Ojea

El gobierno local de Cangas presenta hoy, en el salón de plenos, a las 19.00 horas, el proyecto de rehabilitación de las Naves de Córdoba, en el entorno de Ojea. En el acto estará presente del arquitecto del proyecto, Rodrigo Currás Torres, así como miembros del ejecutivo local, como la alcaldesa Araceli Gestido (BNG), la concejala de Obras, Sagrario Martínez (PSOE) y el edil de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG), entre otros. El gobierno local señalaba ayer que es un paso más en la recuperación del patrimonio marítimo-industrial de la villa, «abrindo o diálogo coa veciñanza sobre o futuro deste espazo emblemático». El proyecto era y es condición indispensable para que, antes, Costas del Estado y, ahora, Litoral de la Xunta pudiera ceder las naves al Concello. También se especificaba que el uso debía de estar relacionado con el mar. Hay que recordar que el Ministerio de Transición Ecológica llegó incluso a amenazar con derribar las naves.

La reforma tiene un presupuesto de 2,9 millones de euros. Las partidas más elevadas son las de estructuras (283.847 euros) y carpintería exterior, cerrajería y vidriería, como la mimsa cantidad. Para la cubierta se asignan 223.023 euros.

El proyecto tiene por objetivo la rehabilitación para uso espacio didáctico histórico-medioambiental, que también actuarán como centro de reunión. El espacio se organiza en cuatro naves y en los dos volúmenes (anta alta preexistente y torreón a recuperar). Los usos y recorridos discurren a ras de suelo, siendo posible su uso por sectores. Independientemente con un área de servicios común, que vértebra sus comunicaciones.

El proyecto habla de alturas de cubiertas rehabilitadas que tendrán claristorios, permitiendo que funcione como una linterna: lucernario hacia el interior con temática marinera como protagonista, sin perder por ello la sensación de ambiente íntimo y sosegado. El nuevo patio será acristalado, se proyecta, además, un muro de cierre que delimite la parcela a modo de velo, generando patios y dando cumplimento así a la obligación de ocupación de la parcela conforme a la ordenación urbanística.