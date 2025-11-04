Cangas convoca un pleno extraordinario para intentar desbloquear el uso de los remanentes

El gobierno tripartito de Cangas no tira la toalla en su intento de utilizar los casi 2,5 millones de euros de remanentes del presupuesto para invertir en obras como la mejora de la avenida de Bueu, y para ello necesita liquidar dos préstamos bancarios y superar los reparos de la oposición, que tiene mayoría y ya tumbó la propuesta de la alcaldesa hace solo tres días. Araceli Gestido vuelve a intentarlo con la convocatoria de un pleno extraordinario para el viernes, y cita para mañana a los portavoces de los grupos políticos para insistirle en los argumentos e intentar que PP y AV cambien de postura.

G.Núñez |

El Ejecutivo local critica que dichas formaciones «están negándolle a Cangas o uso de 1,5 millóns de euros de aforros municipais, uns recursos que pertencen a todo o pobo». El problema es que las matemáticas juegan en su contra, porque BNG, PSOE y EU suman solo 10 de los 21 miembros de la Corporación municipal, frente a los 11 de la bancada de la oposición (10 del PP y 1 de AV). Con su negativa, «a oposición non está votando contra o goberno, senón contra os intereses e as necesidades da propia veciñanza, impedindo que ese diñeiro se invista en melloras reais para o municipio», recalca la regidora, que espera revertir la situación con los mismos argumentos empleados el fin de semana.

El tripartito critica que, con sus votos en contra de la propuesta para aplicar el superávit del ejercicio 2024 a amortizar anticipadamente la deuda y liberar recursos para invertir en el pueblo, dichas formaciones «están negándolle a Cangas o uso de 1,5 millóns de euros de aforros municipais, uns recursos que pertencen a todo o pobo». Dicho trámite «é imprescindible para poder empregar o aforro municipal en novos investimentos e melloras nos servizos públicos», repite la alcaldesa, y lamenta que la decisión «deixa de momento sen uso máis de 1,5 millóns de euros, ademais de impedir liberar os 900.000 euros consignados para o pago da débeda, que poderían reinvestirse en obras e servizos municipais»

Desde la Concellería de Facenda, que dirige Xiana Abal, inciden en que el expediente «conta cos informes favorables de Intervención», y que se trata «dun paso puramente técnico e necesario» para cumplir con la normativa vigente y poder dispor de los fondos del Concello. “Cangas ten unha situación económica saneada, e o que queremos é poñer ese aforro ao servizo da xente”, argumenta la concejala. También reitera que el pago de la deuda «é unha obriga legal imprescindible para poder dispor de proxectos o ano que vén e executar investimentos con cargo ao remanente», y que sin ese paso previo, «non é posible utilizar os fondos municipais para novas actuacións».

Con respecto a las críticas del PP de que ni siquiera existen proyecto para las inversiones comprometidas con vecinos, el tripartito argumenta que el Concello «non está en condicións de asumir redaccións de proxectos sen ter antes a garantía de que existirán partidas suficientes para levalos a cabo», como es el caso de la renovación integral da avenida de Bueu, «unha das actuacións prioritarias para o goberno local».

«Compromiso de sacar adiante o proxecto»

El gobierno cangués «mantén o seu compromiso de sacar adiante o proxecto [de mejorar la avenida de Bueu] no momento en que se libere a partida orzamentaria de 1,5 millóns de euros», condicionada a la liquidación anticipada de la deuda bancaria. Subraya que «debe ser o propio pobo quen valore o cumprimento ou non dese compromiso, e non a oposición quen bloquee o proceso impedindo que o goberno poida sequera tentar facelo realidade». Con respecto a los datos económicos de la propuesta de amortización anticipada de la deuda, considera «un contrasentido poñer en cuestión informes e cifras que son públicas, oficiais e avaladas pola Intervención municipal».

Añade que si esos ingresos «non existisen ou non fosen viables, o propio expediente non podería ter sido elevado a Pleno», que toda la documentación está disponible para su consulta pública y que el Ejecutivo «reitera a súa aposta pola transparencia e o rigor técnico na xestión económica do Concello». Lamenta «o voto negativo da oposición» y confía en que PP y AV reconsideren su posición en el Pleno extraordinario, el viernes.