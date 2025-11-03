Santos rechaza un informe «que busque excusas» para no dar las urgencias a Moaña

Decenas de personas mantuvieron ayer el pulso con la Consellería de Sanidade y se volvieron a concentrar, por 208ª semana consecutiva, para exigir el regreso de las urgencias a Moaña, centralizadas en el PAC de Cangas desde 2020. El asunto central de la protesta fue la reunión del comité de seguimiento del convenio para el nuevo centro de salud que se está construyendo en los terrenos de Sisalde. La cita se celebró el jueves y en ella los responsables del Servizo Galego de Saúde (Sergas) anunciaron el encargo de un estudio técnico que evalúe las opciones de que la nueva infraestructura cuente o no con urgencias. Estará elaborado por profesionales de la atención primaria.

La alcaldesa, Leticia Santos (BNG), volvió a llevar la voz cantante en la protesta de ayer y tiró de ironía para decir «que llevan cinco años estudiando el PAC (Punto de Atención Continuada) en Moaña. Ya tendrían tiempo incluso de formar nuevos médicos para atenderlo». En este sentido rechazó un nuevo informe técnico «que busque excusas para justificar que nuestras urgencias siguen secuestradas en Cangas». Exigió que se encargue el estudio «desde la perspectiva de cómo organizar el regreso de las urgencias».

Santos señaló que «fue esclarecedor» que desde el Sergas le confirmasen en la reunión del jueves «que Moaña es el único sitio de Galicia que tiene un PAC asignado y que no se presta en la propia localidad» y lo considera «un maltrato que está sufriendo Moaña que no tiene ningún tipo de sentido. No hicimos nada para merecernos el trato que nos da el gobierno de la Xunta», arremetió.

Alega que contar con el espacio del PAC no significa que se cumpla con el convenio

Tras la reunión desde la Xunta recordaron que el nuevo centro de salud sí tiene espacio reservado para el PAC. Para la alcaldesa nacionalista, sin embargo, «eso no significa que se esté cumpliendo el convenio» firmado a comienzos de 2020 «porque éste recoge que el centro de salud tiene que tener el servicio de urgencias, no solo el espacio para ello». Insiste Santos, por lo tanto, en que si la dotación de Sisalde abre sin urgencias «iremos a los tribunales para forzar a que la Xunta cumpla el convenio».

Sobre la postura de médicos del PAC de Cangas, quienes advirtieron la semana pasada del riesgo que supondría separar de nuevo los recursos de las urgencias centralizadas, la alcaldesa de Moaña asegura que «nuestro PAC aparece, en la estructura del Área Sanitaria de Vigo, ubicado específicamente en la Casa do Mar de Moaña». Cualquiera podría pensar que el personal médico que prefiere estar en Cangas está contratado para Cangas, pero no es cierto, está contratado para Moaña».

«Siguen sin avanzar nada en el Centro Integral de Saúde», apunta la nacionalista

Añade, la regidora, que el convenio establece la recuperación del PAC «al menos hasta que se construya el CIS comarcal –Centro Integral de Saúde– del que no sabemos nada y no avanzaron nada». Se opone a que la Xunta cargue la responsabilidad de la falta de los terrenos del CIS en el Concello de Cangas «porque la competencia en materia sanitaria es íntegramente de la Xunta. Los concellos no tenemos por qué regalarle ninguna parcela». Para Santos el ejecutivo gallego «ya da por amortizadas nuestras protestas semanales. Pero nosotros sabemos que seguimos siendo su piedra en el zapato porque le recordamos, semana tras semana, que tienen una deuda con Moaña».

Asesores

En cuanto a lo ocurrido hasta horas antes de la comisión de seguimiento del jueves, para la alcaldesa de Moaña fue un «cuestionamiento a nuestra designación de asesores». Asegura que el PP se había negado a asistir «alegando que no son asesores del BNG». El PSOE y la Plataforma en Defensa da Sanidade, por contra, renunciaron a ir para no poner en riesgo la reunión.

La Plataforma asegura que la falta de PAC en la villa «es una cuestión política, no técnica»

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Moaña, Gabriel Ferral, intervino también ayer en la concentración por las urgencias. Volvió a lamentar que no se les dejase participar en la comisión de seguimiento del convenio del nuevo centro de salud y considera que la Xunta «vetó nuestra presencia» asegurando que no tolerarían más que se les niegue información sobre el futuro de la atención sanitaria en la villa.Sobre la decisión del Sergas de encargar une estudio técnico para analizar si el nuevo centro de salud debe tener o no las urgencias, Ferral alega que «nuestro servicio no puede depender de la opinión de los médicos ni de ninguna otra cuestión técnica. Es una cuestión de política sanitaria y será decisión de la Xunta si vuelve el PAC o no».En cuanto a la opinión de los médicos que prestan ahora mismo el servicio en el centro de salud de Cangas, para la Plataforma en Defensa da Sanidade «no es una cuestión negociable. Es un derecho que no hay que estudiar. Como funcionarios deben aceptar sus destinos», apunta. Insiste en que «muchos médicos querrán atender en Moaña sobre todo con un nuevo centro de salud que está por estrenar». La intención de la Xunta es tener esta instalación lista a finales de noviembre para después dotarla de mobiliario.