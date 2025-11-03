El tripartito ‘vende humo’ a los vecinos de Pedra Alta sin tener proyecto, alerta el PP

El gobierno tripartito de Cangas fracasó en el Pleno el viernes en su una propuesta de liquidación de préstamos por algo más de un millón de euros cuya aprobación es imprescindible para realizar, con el remanente liberado, obras de mejora integral de la avenida de Bueu prometidas por el ejecutivo que encabeza Araceli Gestido a la asociación de vecinos Pedra Alta. PP y AV votaron en contra, y los populares, que llegaron a acusar al gobierno de utilizar «practicas mafiosas» de presión, mantienen su rechazo y lo acusa de «vender humo», pues carece de proyecto alguno para dicha actuación y ni siquiera ha contactado con la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) para plantearle esa opción, ya que la vía es de titularidad autonómica, y de la que «solo tenemos noticias por la prensa».

El grupo mayoritario de la Corporación canguesa, que lidera Loli Hermelo, cuestiona los datos económicos que figuran en la propuesta de liquidación anticipada presentada por el gobierno local, que considera «ambiguos» y que no se corresponden con la Conta Xeral. Y añade que en el expediente plenario no figura el compromiso de afrontar la obra de la avenida de Bueu –ni siquiera lo menciona– con el remanente liberado. «Desde el PP de Cangas siempre primaremos el interés vecinal, y una manera de garantizarlo es velar porque los procedimientos se lleven a cabo cumpliendo la ley», argumentan.

Califican de «engañoso» hablar de una obra sin tener siquiera un proyecto de la misma y de «formas sucias de hacer política» pedir a las asociaciones «que presionen a la oposición» para lograr su cometido a cualquier precio. «Lo que se votaba en el Pleno era un expediente de liquidación de créditos, no existe nada más, y por supuesto tampoco tenemos garantías de que el dinero de remanentes liberado se vaya a usar de una u otra forma», abundan.

«Cuando se gobierna, se trabaja con documentos, se planifica y toda obra comienza con un proyecto», argumenta el PP. «Se nos afea que la avenida de Bueu no obtendrá ese beneficio por culpa de la oposición, pero se olvidan de que los que están gobernando son los que deben traer esos proyectos» y presentarlos por la vía institucional. «Son los que deben negociar y llegar a acuerdos, gobernar desde el diálogo». «Desde el PP de Cangas estamos para escuchar y para proponer, pero no vamos nunca a aceptar una imposición si no creemos en ella», avisan, y recalcan que el gobierno tripartito «no ha realizado ninguna obra propia, a pesar de tener 3,3 millones más» en el presupuesto, y ni siquiera las tramita con otras administraciones. «No es un gobierno de buena gestión», lamentan los populares.