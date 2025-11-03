O Rompeolas
Resplandor en los cementerios
Las celebraciones de Santos y Difuntos convierten a los cementerios en epicentro de la vida social diurna, y raro es el nicho donde faltan flores y cirios. Por la noche recuperan la tranquilidad y el sosiego, y el resplandor de las velas deja estampas que no se repiten hasta dentro de un año.
Como en Navidad, pero con las luces apagadas
La tregua que dieron las borrascas en las dos jornadas festivas sacaron de casa a miles de morracenses, que tomaron calles y terrazas para darle un ambiente impensable antaño por estas fechas. Solo faltan las luces navideñas, deberían encenderlas ya, repararon algunos transeúntes en pleno centro de Cangas. Y cierto edil que pasaba por allí no dudó en darles la razón.
Chatarrero de domingo en el recital de poesía
Cruce de mensajes en el recital poético de Bueu. La megafonía de un chatarrero se interpuso en la declamación de Miriam Ferradáns, que abrió un receso ante la oferta de recoger baterías o lavadoras.
