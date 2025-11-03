Concluye Memoria Sonora, el proyecto del GDR que unió patrimonio y bienestar en O Morrazo

El proyecto del GDR Pontevedra-Morrazo en el marco de la intervención LEADER titulado Memoria Sonora concluyó después de realizar 20 sesiones terapéuticas en los centros de Afamo, Contigo y Apreixo en Moaña así como en el Centro de Día Soutomaiores (Soutomaior) y en Saraiva Poio en Combarro.

Memoria Sonora, con la participación del maestro gaiteiro de Moaña Xabier Blanco, permitió conocer las necesidades de las personas mayores participantes, programó talleres de creación de instrumentos con materiales sencillos y llevó a cabo sesiones terapéuticas con repertorio tradicional gallego y ejercicios de movimiento.

La iniciativa demostró que el patrimonio inmaterial gallego no es solo herencia cultural, sino también una herramienta de bienestar, de inclusión y de esperanza, pues cada sesión se convirtió en un pequeño laboratorio de emociones.