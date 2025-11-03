Vuelve a arder el interior de la nave principal de Massó en Cangas

De nuevo hubo fuego en la nave principal de Massó en Cangas. Es cierto que hacía tiempo que las llamas no golpeaban esta vieja nave que soporta okupas, ladrones de cobre, curiosos con malas intenciones y osados visitantes.

El incendio se produjo sobre las 19.00 horas y movilizó a la Policía Local de Cangas, Grupo de Emergencias de Cangas y Bomberos de O Salnés. De nuevo, también, no estaban los bomberos del Parque de O Morrazo, que también faltaron el sábado en el incendio urbano de Bueu, según manifiesta la Policía Local, cuyos efectivos fueron de los primeros en llegar.

A su centralita llamaron los vecinos en reiteradas ocasiones anunciando la presencia de fuego en la nave. Advertían de grandes llamas e intenso humo.

Los bomberos no tardaron mucho en sofocar el incendio, que aparentaba más de lo que era. En el parte se menciona que ardió un sofá, una tartera y enseres personales. Todo ello hace pensar que allí vivió o vivía gente. No es la primera vez que los okupas toman estas dependencias industriales.

Los últimos incendios en Massó tuvieron lugar en lo que es la nave que acogió al mismo tiempo el economato y la guardería.