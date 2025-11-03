La limpieza del aceite de palma sigue en A Borna con el 75% ya recogido

La Autoridad Portuaria de Vigo y los servicios de Gardacostas de la Consellería do Mar y de la Consellería de Medio Ambiente seguían ayer trabajando para retirar de la ría de Vigo el vertido de aceite de palma ocurrido el pasado jueves en el muelle de Guixar. En esa dársena se desplegó otra barrera anticontaminación y en total se ha recogido ya el 75% del vertido. Los trabajos continuarán hoy.

Además de en el entorno del muelle vigués los trabajos siguieron también ayer en la playa de A Borna, en Moaña. Ese arenal había amanecido el viernes cubierto de aceite arrastrado por las corrientes de la ría de Vigo. La Policía Portuaria lleva a cabo inspecciones diarias de todo el litoral de la ría.