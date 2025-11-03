Cierres en el parque de bomberos: 127 días y bate las cifras de 2023 y 2024

Quedan dos meses para que concluya el año 2025. Pero a estas alturas el parque comarcal de bomberos de O Morrazo, en el polígono de Castiñeiras (Bueu), ya supera los días de cierre de los dos ejercicios precedentes: un total de 127 frente a los 111 y 109 de los años previos. El último de esos cierres fue entre el viernes y el sábado y coincidió con un nuevo incendio urbano en Bueu. Un suceso que afortunadamente se saldó sin daños personales, pero con la necesidad de evacuar a una familia de tres miembros y a un agente de la Guardia Civil por inhalación de humos.

Representantes sindicales de la plantilla de O Morrazo vuelven a denunciar una situación que se repite demasiadas veces a pesar de que los bomberos y la Diputación de Pontevedra firmaron la paz y la desconvocatoria de la huelga en febrero de 2024. El problema, según los sindicatos, está en la negativa del consorcio provincial a autorizar más horas extras por encima del tope de las 80 anuales y el anunciado proceso para la contratación de 17 agentes para los parques de la provincia no se completará hasta el año que viene. «O consorcio de Pontevedra é o único que está pechando parques. En A Coruña, Lugo e Ourense abriron a bolsa de horas de maneira extraordinaria mentras non se fan as novas incorporacións para evitar o peche dos parques», explican representantes de los trabajadores. «O servizo de emerxencias é esencial e non debería estar pechado nin un só segundo dos 365 días do ano», añaden.

De los 127 cierres registrados en lo que va de año la inmensa mayoría fueron parciales o de unas horas (91), mientras que 36 fueron totales o de todo un día. En ese segundo grupo se incluyen fechas señaladas como la noche de San Juan. «O servizo está tan pillado con pinzas que por unha baixa, permiso de paternidade... xa se ten que pechar o parque. Isto reafirma que o servizo non está debidamente dimensionado», reiteran las fuentes consultadas, que piden más implicación a las administraciones locales y a los colectivos.

David García

La decisión de no acudir a la bolsa de horas extraordinarias se vincula con el cumplimiento del estatuto de los trabajadores. «Pero a Administración pode incurrir noutros delitos penais como o deber de socorro, prevaricación administrativa, seguridade colectiva ou homicidio imprudente ou por omisión», alertan representantes de los bomberos. «O consorcio antepón unha falta administrativa contra un delito penal, que pode conlevar penas de prisión», resumen.

En el incendio registrado en la madrugada de este sábado en Bueu fue necesario movilizar al Grupo de Emerxencias Cangas-Protección Civil y a los bomberos del parque de Porriño. El tiempo de respuesta desde el parque porriñés es de unos 40 minutos, siempre y cuando sus dotaciones no estén en otra emergencia. «Ese tempo nun incendio como o do sábado significa pasar dun conato a un lume desenvolto», explican desde O Morrazo.

Los sindicatos advierten que ese mayor tiempo de respuesta obliga a otros cuerpos –Policía Local, Guardia Civil o Protección Civil– a asumir tareas y riesgos que no deberían, «o que pode levar a un accidente e a danos físicos ou materiais innecesarios».