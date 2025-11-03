Augas Limpas emprende nuevas acciones sociales y políticas contra los residuos contaminantes

«Continuar loitando contra a contaminación por fecais da ría de Aldán-O Hío, ata lograr que todas as súas augas sexan de categoría A»; «seguir reclamando a regulación dos fondeos de embarcacións de recreo en toda a ría, especialmente na zona de Arneles» y «achegar información sobre os temas anteriores ás familias e alumnado de primaria e secundaria de Cangas». Son los tres objetivos principales que figuran en el «plan de actuacións» de la Plataforma Augas Limpas Aldán-O Hío para el curso 2025/26.

El colectivo anuncia que estará «moi pendente dos pasos que dean o Concello de Cangas e Augas de Galicia», reclamando información y solicitando participar en los procesos deliberativos sobre los asuntos que les conciernen, y que «esixirá o cumprimento dos compromisos adquiridos» por el gobierno local y la UTE Gestión Cangas, concesionaria del servicio del ciclo integral del agua. «Trátase de obras e inspeccións de baixo custo pero cunha importante repercusión para reducir as infiltracións de pluviais», argumenta.

También aluden desde Augas Limpas al papel de la Xunta de Galicia, que recibió recientemente la transferencia de competencias en gestión del litoral y a la que la Plataforma solicitará formalmente la regulación de los fondeos de embarcaciones de recreo en Arneles. «A xustificación basearase fundamentalmente na destrución que provocan sobre os fondos de zostera marina, a cal está practicamente extinguida», adelantan. También dará a conocer proximamente un vídeo explicativo y una recogida de firmas en change.org (https://c.org/JDDLWnmg9G).

La Plataforma iniciará los trámites para solicitar que la zostera marina del Atlántico español se incorpore al «Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial» del MITECO (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), como ya lo está su pariente a zostera noltei. «Estas plantas están na base da riqueza ecolóxica e pesqueira das nosas rías», argumentan, y para este trabajo contarán con la colaboración de algunos científicos gallegos de renombre y especialistas en la materia.

Información y formación

Augas Limpas anuncia, además, que «intentará ampliar a formación das cangueses e canguesas de todas as idades en relación co saneamento, a contaminación por fecais e a protección dos nosos ecosistemas mariños máis vulnerables» y «esforzarase por divulgar as accións que podemos realizar cada un de nós e crear unha rede humana a favor da protección do medio ambiente próximo». Para lograr estos objetivos, intentar captar personas voluntarias con formación en Biología y Derecho. «Todas as colaboracións serán benvidas: quen dispoña de pouco tempo pode limitarse a labores puntuais de asesoría e as persoas con maior dispoñibilidade poden integrarse nos grupos de traballo». Para contactar: 640938668, o bien augaslimpas.ria@gmail.com.