Xurxo Souto y el sector del mar en la inauguración de las carpinterías de Moaña

«El corazón marinero de Moaña vuelve a latir en A Seara». Así anuncia el Concello la inauguración de la ambiciosa rehabilitación de las carpinterías tradicionales de Casqueiro y Carlagho. Será un acto abierto a los vecinos, el viernes 7 de noviembre a las 19.00 horas. Está prevista la participación de autoridades, representantes del sector del mar y personas ligadas a la carpintería tradicional como Olga Rodríguez Díaz «escritora y heredera de una gran estirpe marinera.

En representación del equipo de arquitectura responsables de la redacción del proyecto y de la ejecución de obra, asistirá el arquitecto Óscar Fuertes Dopico. El apartado cultural contará con la actuación del músico Iván Costa Blanco que tocará su zanfona, además del reconocido músico Xurxo Souto «un bardo de nuestra época que trabaja para cuidar y divulgar la cultura de nuestro país».

Los espacios acogerán, ya desde su inauguración, una exposición fotográfica que recorrerá la historia de las carpinterías de ribeira de Moaña, comisariada por Diego Seixo.

El proyecto de rehabilitación estuvo cofinanciado por el GALP Ría de Vigo-A Guarda, la Diputación de Pontevedra y el Concello. La inversión rozó el millón de euros y se pudo recuperar la configuración original de la carpintería de Casqueiro, que había sido pasto de las llamas. Se recreó su estructura de madera convirtiéndola en un espacio expositivo. La de Carlagho se adaptó para acoger actividades y visitas guiadas con el legado marinero local como telón de fondo.

La alcaldesa, Leticia Santos, considera que la recuperación es «una forma de devolver a los vecinos un espacio simbólico de nuestro pasado, convirtiéndolo en un punto de convivencia y ocio».