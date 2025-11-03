Arte efímero para convertir la pérdida en belleza

El Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu participa por quinto año en la XVIII Muestra Internacional El Tapete de la Muerte, que se organiza en el estado mexicano de Guanajato. Es una iniciativa de la Asociación Civil Manos Unidas de Guanajuato para «venerar el culto a los muertos de una manera artística, efímera y colorida, como sólo los mexicanos saben hacerlo». El evento fomenta la participación virtual, a través de vídeos y redes sociales, de entidades alfombristas y de arte afímero de otros países.

Cada agrupación documenta todo el proceso de creación de su alfombra y cuando está acabada se lo remite a la organización, que se encarga de publicarlo. El Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu participa por quinto año en este encuentro virtual. «Fomos os primeiros en facelo e agora xa hai máis países participando a través desta modalidade», explica Carmen Farto. Así, además de España hay alfombristas de Portugal, Colombia, Paraguay o Brasil.

Esta muestra internacional que se organiza con motivo del Día de Difuntos es una forma de celebrar la vida a través del arte y del color, una celebración que ayuda a recordar a quienes ya no están. «A vida e a morte van da man», recuerdan desde Bueu. La confección de estos tapices y este culto a los difuntos suponen una forma de convertir la pérdida en belleza y el dolor en esperanza, tal como alaban el Colectivo Independiente Alfombrista de Bueu.